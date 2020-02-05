بلتون يوصى بالاحتفاظ بسهم "زين السعودية" بعد تراجع صافى الربح 74%

كتب هانى الحوتى

أوصى بنك الاستثمار بلتون، بالاحتفاظ بسهم شركة زين السعودية، بقيمة عادلة 11.5 ريال سعودى، مقابل سعر حالى 12.82 ريال سعودى، جاء ذلك بعد إعلان شركة زين السعودية نتائج أعمال الربع الرابع من 2019 والتى أظهرت تراجع صافى الربح بنسبة 74% مقارنة بنفس الفترة فى 2018 وبنسبة 13% مقارنة بالربع الثالث من 2019 مسجلاً 105 مليون ريال سعودى.

وقال بلتون، إن الربع الرابع من عام 2018 شهد ارتفاع استثنائى لهوامش أرباح زين؛ نظراً لتراجع تكلفة الإيرادات بنحو 404 مليون ريال سعودى، نتيجة انخفاض رسوم الامتياز السنوية، إذا استبعد أثر انخفاض تكلفة المبيعات، كانت الشركة ستسجل صافى خسارة بنحو 5 مليون ريال سعودى فى الربع الرابع من 2018، وعلى أساس العام ككل، ارتفعت الأرباح المعلنة بواقع 46% مقارنة بعام 2018 مسجلة 485 مليون ريال سعودى إثر ارتفاع الإيرادات وتحسن الهوامش.

وأضاف أن الإيرادات فى الربع الرابع من 2019 ارتفعت بنسبة 9% على أساس سنوى و 11% على أساس ربع سنوى مسجلة 2,228 مليون ريال سعودى، بدعم من ارتفاع معدلات الطلب بالسوق على منتجات وخدمات الشركة. أما على أساس العام ككل، ارتفعت إيرادات الشركة فى عام 2019 بنحو 11% مقارنة بعام 2018 مسجلة 8,386 مليون ريال سعودى.

وعن مجمل الربح، شهد تراجعاً فى الربع الرابع من عام 2019 بنسبة 19% على أساس سنوى و2% على أساس ربع سنوى مسجلاً 1,470 مليون ريال سعودى، مما يشير إلى هامش مجمل ربح بنسبة 66% (-22.4 نقطة مئوية على أساس سنوي)، نتيجة انخفاض تكلفة المبيعات فى الربع الرابع من 2018.