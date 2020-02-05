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بعد 30 ساعة من ولادته.. إعلان إصابة رضيع بـ"كورونا" ولد من أم مصابة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:33 م
بعد 30 ساعة من ولادته.. إعلان إصابة رضيع بـ"كورونا" ولد من أم مصابة إصابة رضيع بفيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

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أعلن الأطباء إصابة الرضيع الذى ولد من رحم أم مصابة بفيروس كورونا، بعد 30 ساعة من ولادته، وحذر الأطباء في الصين من انتقال العدوى من الأمهات إلى أطفالهن في الرحم، وفقاً لما ذكره موقع جريدة "دايلى ميل" البريطانية.

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وبحسب جريدة الدايلى ميل فقد تم تشخيص إصابة الطفل الصيني المولود بفيروس كورونا، مما أثار مخاوف من إمكانية انتقال العدوى القاتلة في الرحم.

وُلد الطفل في ووهان يوم الأحد الماضى وثبتت إصابته بعد 30 ساعة من الولادة، حيث كان الأطباء يراقبون الطفل عن قرب، لكنهم قالوا إن حالته مستقرة، وتم نقل الطفل بعد ذلك إلى مستشفى ووهان للأطفال، أعدته الحكومة لعلاج جميع الأطفال المصابين.

وحذر الأطباء من احتمال انتقال الفيروس من الأمهات إلى الأطفال الذين لم يولدوا بعد، كما عثر على طفل آخر عمره 17 يومًا في ووهان مصاب بالفيروس أيضاً.

وأعلنت مستشفى ووهان للأطفال من خلال حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أن حالة الطفل الذي يبلغ من العمر ثلاثة أيام مستقرة وتتم مراقبته عن كثب.

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وقال الدكتور تسنج لينجكونج، كبير الأطباء في قسم طب الأطفال حديثي الولادة في المستشفى: "هذا يذكرنا بالاهتمام بطريق انتقال جديد محتمل لفيروس كورونا - انتقال من الأمهات إلى الأطفال".

المولود الجديد هو أحد الطفلين اللذين تم اكتشاف أنهما يحملان الفيروس التاجي في مستشفى ووهان للأطفال.

وبحسب الجريدة البريطانية لا يزال عدد قتلى فيروس كورونا يرتفع، حيث تسبب المرض الذي يهدد الحياة، والذي يمكن أن ينتشر عن طريق اللعاب، في مقتل 493 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 24600 شخصًا على مستوى العالم.

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