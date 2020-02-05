سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد قليل.. جلسة للكونجرس الأمريكى للتصويت النهائى فى قضية عزل ترامب

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:52 م
بعد قليل.. جلسة للكونجرس الأمريكى للتصويت النهائى فى قضية عزل ترامب ترامب
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعقد الكونجرس الأمريكي جلسة نهائية، بعد قليل، من أجل التصويت الأخير على قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتورطه في حصوله على دعم روسي للوصول إلى منصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى ضغطه على الرئيس الأوكراني من أجل التحقيق مع منافسه في الانتخابات.

 

وقالت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى لزملائها النواب الديمقراطيين، اليوم الأربعاء، إنها لم تكن تنوى تمزيق خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب، لكنها قررت ذلك عندما لم تجد فيها صفحة "لا تضم كذبة".

 

ومزقت بيلوسى نسخة مطبوعة من خطاب ترامب ليلة الثلاثاء بعد ثوان من انتهاء الرئيس الجمهورى من إلقائه. وقال معاونون ديمقراطيون إنها استُقبلت بحفاوة بالغة من المشرعين الديمقراطيين فى تجمع انتخابى لهم اليوم الأربعاء.

 

وقالت بيلوسي، حسبما ذكر معاون سجّل ملاحظات أثناء التجمع الذى كان مغلقا، "الليلة الماضية رأينا رئيس الولايات المتحدة يمزق الحقيقة أمامنا. يمزق الحقيقة".

 

وأوضحت بيلوسى، أن ترامب كذب بتأكيد أنه سيحمى تغطية التأمين الصحى للمرضى الذين يعانون من مشاكل صحية بالفعل بينما تدعم إدارته دعوى قضائية تسعى لإلغاء قانون يحمى هؤلاء المرضى.

 

وأضافت، وفقا للمعاون، "حاولت العثور على صفحة واحدة لا تحوى كذبة".

 

وبينما كانت تنظر فى النص المكتوب للخطاب ترامب قالت للمشرعين، حسبما قال المعاون الذى اشترط عدم ذكر اسمه، "عندما بلغت ربعها، فكرت، أتعلمون.. إنه يبيع مشروع قانون سلع مثل بائع زيت ثعابين. لا يمكننا السماح بذلك...لذا ... بدأت فى جمع أوراقى بطريقة تجعلها قابلة للتمزق".

 

وذكرت بيلوسى لزملائها المشرعين أن امتناع ترامب عن مصافحة يدها الممتدة وهو يعطيها نسخة من خطابه ليس سبب تمزيقها الوثيقة قائلة "من يهتم؟".

 

ولرئيسة مجلس النواب الأمريكي، التى تقود حملة مساءلة ترامب، علاقة متوترة منذ شهور مع الرئيس. ومن المتوقع أن يُبرئ مجلس الشيوخ، الذى يهيمن عليه الجمهوريون، ترامب اليوم الأربعاء.

 

وقال جمهوريون من أعضاء مجلس النواب إنهم شعروا بالغضب بسبب تصرف بيلوسى الذى تم تصويره على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون بينما كانوا هم (النواب الجمهوريون) لا يزالون يصفقون للرئيس.

 

وقال كيفن مكارثى زعيم الجمهوريين بمجلس النواب للصحفيين "إنه لأمر مؤسف أن يقوم شخص فى هذا المنصب، الذى يلى الرئاسة بعد نائب الرئيس" بتمزيق الخطاب.

 

وأضاف "لا علم لدى أن رئيسا آخر لمجلس النواب تصرف على الإطلاق بهذا الشكل".

 

وأوضح النائب حكيم جيفريز الذي يرأس المجلس الانتخابى للحزب الديمقراطى أنه ليس لديه مشكلة مع تصرف بيلوسي. وقال "فيما يعنيني، لم تكن هناك آلة لفرم الورق، لذا فعلت ما تحتاج لفعله".


امريكا

ترامب

عزل ترامب

جلسه عزل ترامب

عزل الرئيس الامريكي

دونالد ترامب

الكونجرس

قضية عزل ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نانسى بيلوسى: مزقت خطاب ترامب لأنه "مزق الحقيقة"

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:36 م

إكسترا نيوز تستعرض تصريحات ترامب فى الكونجرس الأمريكى

الأربعاء، 05 فبراير 2020 09:07 م

كاريكاتير صحيفة أردنية.. إنتقاد لخطة ترامب للسلام بين فلسطين وإسرائيل

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:00 م

ترامب ساخرا من الديمقراطيين: يريدون إدارة دولة ولا يمكنهم إدارة تجمع انتخابى

الأربعاء، 05 فبراير 2020 06:11 م

"حالة الاتحاد".. كيف حول ترامب خطابه إلى مشاهد مصورة لرصد التغيير فى المشهد الأمريكى؟.. ضيوف البيت الأبيض قدموا صور لمأساة المواطن خلال الإدارات السابقة.. وفضحوا المفهوم المغلوط لحقوق الإنسان فى عهد أسلافه

الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

حماية المستهلك: غرامات قطاع السيارات بلغت 120 مليون جنيه فى أسبوع واحد

حماية المستهلك: غرامات قطاع السيارات بلغت 120 مليون جنيه فى أسبوع واحد

بعد هدف الحدود.. محمود علاء الهداف التاريخي لمدافعي الزمالك في الدوري

بعد هدف الحدود.. محمود علاء الهداف التاريخي لمدافعي الزمالك في الدوري

اليوم السابع: من الصين إلى اليمن.. أبناء مصر أولا

اليوم السابع: من الصين إلى اليمن.. أبناء مصر أولا

قرعة ربع نهائي الكونفدرالية.. تعرف على جميع المواجهات ومواعيد نصف النهائي

قرعة ربع نهائي الكونفدرالية.. تعرف على جميع المواجهات ومواعيد نصف النهائي

سفارة إسرائيل: لا نساهم فى بناء سد النهضة الإثيوبى بأى شكل وندعم المفاوضات

سفارة إسرائيل: لا نساهم فى بناء سد النهضة الإثيوبى بأى شكل وندعم المفاوضات

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة