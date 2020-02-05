بعد تمويل 55 ألف مشروع.. اعرف إزاى تحصل على قرض من "التنمية المحلية"

8.20 مليار جنيه هو حجم القروض التى منحتها وزارة التنمية المحلية للشباب لتمويل مشروعاتهم من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعة والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال عامى 2018 و2019، حيث جرى تنفيذ 55 ألفاً و250 مشروعاً فى جميع المحافظات، مما ساهم فى توفير 423 ألف فرصة عمل.

اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية خطوات الحصول على قرض "مشروعك" من التنمية المحلية:

1- تقديم طلب الحصول على القرض المطلوب لوحدة المشروع فى المحافظة يتضمن فكرة المشروع.

2- تقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع يتضمن القائم عليه وعدد العمالة والتكلفة المبدئية.

3- يتم مراجعة الأوراق فى كل وحدة وتحديد حجم القرض الذى سيجرى منحه للشاب.

4- بعد استكمال المستندات المطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك فى وحدة "مشروعك".

5- يبدأ البنك فى مراجعة الأوارق وإخطار الشاب بالموافقة من عدمه.

6- يتم تسليم القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.

يذكر أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه بالتركيز خلال المرحلة القادمة على مستوى جودة المشروعات والخدمات لإنشاء مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية ومنتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع مع تقديم خدمات الدعم الفنى والتدريبى والتسويقى بجانب الخدمات المالية وتقديم مجموعة من المشروعات التى تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، والتى يوجد احتياج حقيقى لها فى المجتمع، بالإضافة تسويق منتجات المشروعات، وذلك بهدف دعم قدرة المشروعات على الاستمرارية وتحقيق تنمية مستقرة.



وأكد وزير التنمية المحلية، أنه سيتم الاستمرار فى تدريب موظفى "مشروعك" مع التنوع فى التدريب من حيث التخصص والمهارات طبقاً لاحتياج كل مشروع على حدة وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبعض الهيئات الأخري، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة والدعم الكامل من الوزارة للجان التسيير التى تم تشكلها على مستوى جميع المحافظات برئاسة سكرتيرى عموم المحافظات لتتولى حل المشاكل الإدارية ومتابعة التنفيذ وإنجازات المشروع وخطط التطوير المستقبلية، لافتاً الى انه سيتم وضع تصور متكامل لكيان إدارى فى كل محافظة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى المحافظة.