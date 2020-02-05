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بعد إحالة 3 للمفتى.. محطات فى محاكمة متهمى "اغتيال مدير أمن الإسكندرية"

الأربعاء، 05 فبراير 2020 09:44 ص
بعد إحالة 3 للمفتى.. محطات فى محاكمة متهمى "اغتيال مدير أمن الإسكندرية" المستشار محمد شيرين فهمى
كتب ــ إيهاب المهندس

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اقتربت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين، بعد إحالة 3 متهمين للمفتى، ومرت القضية بمجموعة من المحطات الهامة، وهى:

المحطة الأولى .. إحالة للجنايات

فى 20 مارس 2019، قرر النائب العام إحالة 11 متهمًا إلى محكمة الجنايات.

المحطة الـ 2 .. تحديد دائرة لنظر الدعوى

فى 18 مايو 2019، حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 11 يونيو محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.

المحطة الـ3  ..نظر أولى الجلسات

فى 11 يونيو 2019، نظرت محكمة الجنايات أولى جلسات القضية، وتلا فيها ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وطالب بتطبيق نصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة عليهم، وأنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم.

المحطة الـ4  .. فيديوهات لاعترافات المتهمين

فى جلسة 4 أغسطس 2019، عرضت المحكمة مقطع فيديو يوثق اعترافات المتهم معتز مصطفى، عن انضمامه بجماعة الإخوان ومشاركته فى مظاهراتهم، والتحق باللجان النوعية وخاصة حركة حسم للضغط على الدولة، وذكر بأن الحركة كانت تستهدف قيام بعمليات ضد منشآت الدولة، بهدف إظهار عجز النظام في تأمين المنشآت.

المحطة الـ5.. مجرى التحريات

فى جلسة 15 سبتمبر 2019، استمعت المحكمة لأقوال مجرى التحريات، وأكد أن الإرهابى يحى موسى وآخرين أسسوا حركة حسم لإحياء تنظيم الإخوان المنحل وارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة، وكيفية استعدادهم لمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر.

المحطة الـ6 .. مرافعة النيابة

فى جلسة 15 نوفمبر استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة ومن أبرز ما جاء فى مرافعتها: ولدت حركة حسم الإرهابية من رحم جماعة الإخوان، جناحا عسكريا مسلحا تبطش به كل من يخالفها أو يقف عقبة أمامها، تلك هى الجماعة وتلك هى معتقداتهم وماضيها بالأمس هو حاضرها، حركة سرية نفذت العديد من العمليات، ولسان حالهم أننا أمام تاريخنا الماضي وجماعة في حالة احتضار، إحياء التنظيم السري تحت مسميات من الاشرار، فكان حقا علينا ان نسوقهم إلي محرابكم لينالوا جزاء ما اقترفوه.

المحطة الـ 7  ..مرافعة الدفاع

فى 1 ديسمبر 2019، استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين المحبوسين بالدعوى، والتمس براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهما، وعقب ذلك حجزت المحكمة الدعوى لجلسة 27 يناير 2020 للنطق بالحكم.

المحطة الـ 8 .. إحالة 3 متهمين للمفتى

ـ فى جلسة 27 يناثير 2020، قررت المحكمة إحالة أوراق 3 متهمين بالقضية للمفتى، لأخذ الرأي الشرعى فى إعدامهم، وحددت جلسة 31 مارس للنطق بالحكم على المتهمين.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، القتل العند لاثنين، والشروع فى قتل المجنى عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان.


محاوله اغتيال مدير امن الاسكندريه

اللواء مصطفى النمر

جنايات القاهره

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اخبار الحوادث

اخبار مصريه

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