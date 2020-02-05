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برلمان رومانيا يصوت لصالح حجب الثقة عن الحكومة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:12 م
برلمان رومانيا يصوت لصالح حجب الثقة عن الحكومة برلمان رومانيا
وكالات

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صوّت برلمان رومانيا، اليوم الأربعاء، لصالح حجب الثقة عن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء لويس أوربان، وقرأت النائبة ليا أولجوزا فاسيليسكو قرار البرلمان، قائلة: "صوّت 261 نائبا لصالح حجب الثقة"، وذكرت أن التصويت شمل العدد المطلوب من الأصوات لحجب الثقة.

وحضر الاجتماع 319 نائبا من أصل 465، وفقا للقانون المحلي، من أجل حصول الحكومة على الثقة كان يجب أن يصوت 233 نائبا على الأقل، حيث كان التصويت سريا.

صرح رئيس مجلس النواب  فى رومانيا، أيون مارسيل سيولاكو، بأن حكومة أوربان ستقوم بواجباتها حتى يؤدى اليمين الدستورية مجلس الوزراء الجديد.

ويشار إلى أن البرلمان صوت فى 10 أكتوبر 2019 لصالح حجب الثقة عن الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء فيوريكا دانشيل، واحتفلت رومانيا، بمرور 30 ​​عاماً على الثورة الرومانية، وشملت الاحتفالات عروضاً عسكرية ودينية، وعروضاً فنية وموسيقية، في مختلف أنحاء البلاد، والتى تعد آخر ثورات أوروبا فى القرن العشرين.

وقال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس خلال الاحتفالات: "قلت في كثير من الأحيان إننا بحاجة إلى معرفة حقيقة ديسمبر 1989، نريد تقديم الأشخاص المذنبين إلى العدالة، نريد العدالة، واقتبس الرئيس من أبيات الشاعرة الرومانية آنا بلانديانا "عندما لا تنجح العدالة في أن تكون شكلاً من أشكال الذاكرة، فإن الذاكرة وحدها يمكن أن تكون شكلاً من أشكال العدالة، وذلك وفق فيديو عرضته شبكة "يورونيوز".


رومانيا

لويس أوربان

حجب الثقة

أولجوزا فاسيليسكو

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