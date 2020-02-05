بالأسماء والصور.. لجنة اختيار الأم المثالية بشمال سيناء تحدد 6 أمهات للفوز باللقب

اعتماد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،لجنة اختيار الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة برئاسة العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء.

وتضم اللجنة كلا من سعدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعى،احسان داود غالى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة،نوال سالم مقرر فرع المجلس القومى للسكان،سوسن حجاب رئيس مجلس ادارة جمعية حقوق المرأة السيناوية،محمد حمدى ممثل المجلس القومى للاعاقة إلى جانب كل من رئيس قسم الأسرة والطفولة في مديرية التضامن الاجتماعى،وممثل لاذاعة شمال سيناء.

وعقدت اللجنة اجتماعا اليوم لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة،بعدما استعرضت الطلبات المقدمة ومدى انطباق الشروط عليها.

ومن جانبها أعلنت سعدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعى أن اجمالى الطلبات المقدمة 8 طلبات حيث تم استبعاد طلبين لعدم انطباق الشروط عليهما، ومن المقرر اختيار 4 أمهات مثاليات إلى جانب 2 من أمهات ذوى الاحتياجات الخاصة،حيث يتم تكريمهن في احتفالات المحافظة بمناسبة عيد الأسرة أو عيد الأم في شهر مارس المقبل .

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية واشترطت المسابقة أن تكون الأم المثالية من المتميزات في عملهن، كما يحري تقديم ملخص لقصة كفاح المتسابقة في تقرير لا يزيد عن 20 سطرًا مع تقديم المستندات اللازمة، وأقصي موعد للتقديم هو 30 يناير 2020.

واعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2020 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة، وكذلك من تلك الشروط إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الأسرى للأبناء بدور الرعاية.

وستقوم الوزارة بتشكيل لجان على مستوى المديريات لاختيار المرشحات على مستوى كل محافظة، ثم لجنة للاختيار مركزيا، تضم ممثلين عن عدد من الوزارات على رأسها وزارة الثقافة وممثل عن مجلس النواب والمجالس القومية وخبراء فى التربية وممثلين للجمعيات الأهلية، وذلك استعدادًا لإقامة الاحتفال السنوى المركزى لعيد الأم فى مارس من العام المقبل، حيث انتهت اللجنة المشكلة للاحتفال بعيد الأم من وضع المعايير والشروط الخاصة باختيار الفئات المكرمة لهذا العام.



لجنة اختيار الأمهات المثاليات فى شمال سيناء (1)



لجنة اختيار الأمهات المثاليات فى شمال سيناء (2)



لجنة اختيار الأمهات المثاليات فى شمال سيناء (3)