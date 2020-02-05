اليوم السابع: من الصين إلى اليمن.. أبناء مصر أولا

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تغطية خاصة لإعادة الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن إلى مصر، بعد إجلاء المصريين من مدينة ووهان الصينية، وتأكيد وزير التربية والتعليم أن نتيجة الصف الثانى الثانوي أفرزت مواهب، إضافة إلى إبراز 16 قرارا للحكومة في اجتماعها الأسبوعى، وخطة الجامعات المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

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إعادة 32 صيادًا مصريا احتُجزوا فى الأراضى اليمنية.. من الصين إلى اليمن.. أبناء مصر أولا.. السيسى: أشكر بكل فخر القائمين على إعادة الصيادين.. ووزيرة الهجرة: المفاوضات مستمرة منذ ديسمبر الماضى.. الصيادون: نشكر الرئيس وكنا فاقدين الأمل فى عودتنا.. وأهالى دمياط يرفعون الأعلام ويهتفون «تحيا مصر»



وزير التعليم: نتيجة الصف الثانى الثانوى أفرزت المواهب





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16 قرارا جديدا للحكومة فى اجتماعها الأسبوعى.. تعديل بعض الأحكام بقوانين تنظيم الشهر العقارى والتقاضى فى الأحوال الشخصية وبيت الزكاة والصدقات.. الوزراء يوافق على إسناد أثاث العاصمة الإدارية.. والتعاقد لشراء عقار سيرزايم لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر





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الجامعات تضع خطة شاملة لمواجهة «كورونا».. حملات توعية للطلاب وتوزيع ملصقات إرشادية بطرق الوقاية.. «القاهرة» تعلن حالة الطوارئ داخل المستشفيات الجامعية





فايلر يحشد أسلحته الضاربة.. الأهلى يتحدى بيراميدز في موقعة «تأمين القمة والثأر»



وائل السمرى يكتب: تجديد الدين بأمر رسول الله.. هو القائل «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لهَا دِينَهَا» ولم يقل تجديد «خطابها».. عمر بن الخطاب أوقف العمل بالعديد من أحكام آيات القرآن من أجل مصلحة الإسلام والمسلمين

السفير السويدى فى ندوة "اليوم السابع": إصلاحات مصر الاقتصادية طموحة ومحل إعجاب الجميع



