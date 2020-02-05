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الولايات المتحدة تمنع قاضيًا بلغاريًا من الدخول لأراضيها لتورطه فى قضايا فساد

الأربعاء، 05 فبراير 2020 09:36 م
الولايات المتحدة تمنع قاضيًا بلغاريًا من الدخول لأراضيها لتورطه فى قضايا فساد مايك بومبيو
أ ش أ

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منع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قاضيًا بلغاريًا من دخول الولايات المتحدة بسبب تورطه فى قضايا فساد، وقال بومبيو - فى بيان له، اليوم الأربعاء، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن زوجة وابنة قاضى المحكمة الجنائية المتخصصة "أندون ميتالوف" لن يُسمح لهما كذلك بدخول الولايات المتحدة.

وأضاف بومبيو، فى بيانه، أن "ميتالوف متورط فى أعمال فاسدة قوّضت حكم القانون وأساءت بشدة إلى استقلالية المؤسسات الديمقراطية فى بلغاريا"، وكان ميتالوف قد أصدر أمرًا قضائيًا فى نوفمبر الماضى سمح لرئيس منظمة مؤيدة لروسيا فى بلغاريا بالسفر إلى العاصمة موسكو للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

يذكرأن، أكد مايك بومبيو أن أمريكا ملتزمة ببذل كل الجهود اللازمة لحماية صحة ورفاهية المواطنين الأمريكيين فى الخارج، مشددا على أن أمريكا تظل ملتزمة بتقديم المساعدات المنقذة للحياة لجميع المتضررين من فيروس كورونا.

وقال بومبيو فى تصريحات نقلها الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية: "نفخر بالتوصيل السريع لمعدات الحماية الشخصية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية والإنسانية للأشخاص المصابين بفيروس كورونا في الصين، ممتن للمنظمات الأمريكية السخية التي تتبرع لجهود الإغاثة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أكد أن أمريكا تتطلع لتقوية وتعزيز العلاقات مع السودان، وأشار فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مؤكدا أن واشنطن تعمل على تعزيز العلاقات مع السودان.

وأضاف :" رغبتنا المشتركة في التحسين المشاركة الفعالة في المنطقة والمجتمعات الدولية والعمل على إقامة علاقة ثنائية أمريكية - سودانية أقوى وأكثر صحة".

وفي نوفمبر الماضي، قال مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية، تيبور ناجي، إن الولايات المتحدة لم تعد في خصومة مع حكومة السودان، وباتت تعتبرها الآن شريكاً، موضحا أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب عملية إجرائية تخضع لحوار مكثف ومتواصل مع السودانيين".


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