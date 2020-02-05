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"النقض" تؤجل طعن متهم بقتل ضابط بكفر الشيخ لجلسة 1 أبريل

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:28 م
"النقض" تؤجل طعن متهم بقتل ضابط بكفر الشيخ لجلسة 1 أبريل محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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أجلت محكمة النقض، نظر طعن الطالب المتهم بقتل ضابط مرور كفر الشيخ، والتى ألغت حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة جنايات كفر الشيخ قبل ذلك، لجلسة 1 أبريل المقبل.
 
وتنظر المحكمة القضية كمحكمة موضوع بعد إلغاء حكم الإعدام وقبول طعن المتهم على الحكم الصادر بإدانته على أن يكون حكم النقض فى القضية نهائيا باتا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى.
 
ونسب للمتهم ( ي ا )  ارتكابه لجريمة قتل ضابط بمرور كفر الشيخ بإطلاق النار عليه من سلاحه الميري بعد الاستيلاء عليه، وهي القضية التى أحيل فيها المتهم إلى محكمة الجنايات وقضت بإعدامه شنقا بموجب الاتهام المنسوب له قبل أن يطعن على الحكم أمام محكمة النقص مطالبا بإلغائه وفقا لقائمة من الدفوع التى قبلتها محكمة النقض بشأن القضية وحددت موعدا جديدا لإعادة محاكمة المتهم.
 
وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استولى على السلاح الميرى الخاص بالمجنى عليه، وأطلق النيران تجاه الأخير، الذي كان يؤدى عمله، بشارع الخليفة المأمون.
 
وأشارت إلى أن المتهم أوقف سيارته فور رؤيته للضابط، وترجل منها، وحدثت مشادة كلامية بينهما، بعدما سحب الضابط رخصة قيادة المتهم قبل وقوع الجريمة، وتطور الأمر لقيام المتهم بخطف السلاح الميرى من الضابط وأطلق عليه النيران من مسافة قريبة، ليصاب بطلق نارى بالصدر.

محكمة النقض

محكمة الجنايات

طالب يقتل ضابط بكفر الشيخ

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