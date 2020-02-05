النفط يرتفع على أمل أن تبدد تخفيضات إنتاج أثر فيروس الصين

رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بفضل أنباء عن دراسة أوبك وحلفائها تخفيضات إنتاج أكبر لمواجهة تراجع محتمل للطلب العالمي على النفط نتيجة الانتشار السريع لفيروس كورونا الصيني.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في التعاملات الآجلة 31 سنتا أو 0.6 % إلى 54.27 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا ما يعادل 0.4 % ةإلى 49.82 دولار للبرميل، وارتفع الخامان أكثر من 1% في وقت سابق.

وفي اجتماع أمس، استمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لمبعوث الصين لدي الأمم المتحدة في فيينا أمس لتقييم أثر تفشي فيروس كورونا علي الطلب العالمي للنفط والنمو الاقتصادي.

ويدرس المنتجون تخفيضات أكبر للإنتاج وتقديم اجتماع مقرر في مارس إلى فبراير.

في غضون ذلك، زادت مخزونات النفط الخام الأمريكية في الاسبوع المنتهي في 31 يناير بواقع 4.2 مليون برميل إلى 432.9 مليون برميل بحسب بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس. والرقم أعلى من توقعات المحللين بزيادة 2.8 مليون برميل.

ومن المقرر أن يصدر في وقت لاحق اليوم الأربعاء التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.