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خالد صلاح
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النفط يتعافى من أدنى مستوياته بدعم جهود خفض الإنتاج

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:27 ص
النفط يتعافى من أدنى مستوياته بدعم جهود خفض الإنتاج نفط
أ ش أ

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ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، متعافية من أدنى مستوى لها في نحو عام بدعم جهود المملكة العربية السعودية لدعم الأسواق وسط تدنى الطلب على الخام جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ضرب اقتصاد الصين، أكبر مستورد للمعدن الأسود عالميا.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.40 % ليصل إلى 49.81 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 0.52 % ليصل إلى 54.24 دولار للبرميل.

وتهاوت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من 20 % منذ ظهور الفيروس الصيني الجديد في يناير الماضي وسط ضعف الطلب المحلي أمام وفرة المعروض من الخام في الأسواق.

وتقوم المملكة العربية السعودية حاليا بجهود داخل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من أجل خفض الإنتاج بوتيرة أكبر لمجابهة ضعف الطلب العالمي، في ظل تراجع الطلب الصيني على الخام أكثر من 20 % جراء الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد نتيجة حظر السفر وغلق الشركات وعزل المدن المنكوبة من الفيروس الجديد.


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فيروس كورونا

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أوبك

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