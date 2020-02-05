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المهندسين تطالب المرشحين بالتجديد النصفى بعدم إلصاق بانرات على مقراتها

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:00 ص
المهندسين تطالب المرشحين بالتجديد النصفى بعدم إلصاق بانرات على مقراتها نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

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خاطب المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة العامة للمهندسين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، النقابات الفرعية بالمحافظات، لإخطارهم بضوابط وأساليب الدعاية الخاصة بالمرشحين على كل المقاعد المقرر التصويت عليها بالانتخابات، المقرر لها الجمعة 28 فبراير الجارى.

وتضمنت تلك الضوابط،: أن يلتزم المرشحين ببدء الدعاية الانتخابية، داخل مقر النقابة، والأندية بعد إعلان القوائم النهائية لكل المرشحين، من خلال تعليق "بانرات، مطبوعات ورقية، مؤتمرات"، ويلتزم أعضاء المجالس الحاليين، والمرشحين بالانتخابات لعام 2020، بتسيير الأعمال الضرورية المكلف بها، وفق نص القانون فقط، ويحظر عليه القيام بأي أعمال من شأنها الترويج لشخصه، مستغلاً بذلك موقعه النقابى، حتى انتهاء العملية الانتخابية، مثل "الإعداد للندوات الترفيهية، أو الاجتماعية"، والتى من شأنها قد تؤدى إلى عدم تكافؤ الفرص بين كل المرشحين.

وأشار وكيل نقابة المهندسين، إلى ضرورة أن يلتزم المرشحون بانتخابات التجديد النصفى، بعدم إلصاق أى مطبوعات ورقية على مبنى النقابة، وأن يقتصر فقط بالسماح لهم فى استخدام الدعاية الخاصة بالبانرات، على ألا تتجاوز مساحته متوسط متر مربع، وبحد أقصى 2 بانر لكل مرشح، وبحد أقصى عدد 5 بانرات لكل قائمة انتخابية مجمعة، بمساحة 4 متر مربع.

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، قد أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفي، لمجالس النقابات الفرعية ومجالس الشعب، بعد إعلانها مسبقا الكشوف المبدئية وذلك يوم 26 يناير 2020، ثم أعلنت اللجنة فتح باب تلقي التنازلات والطعون خلال يومي 28 و27 يناير 2020.

وأوضحت نقابة المهندسين، أنه تم الفحص والبت فيهما يومي 29 و30 ، وتلقت اللجنة خلال اليومين 88 تنازل على مستوي مقاعد الشعب ومجالس النقابات الفرعية، ومن المقرر ان تجري نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفي للنقابة علي نصف مقاعد الشعب ونصف مجالس النقابات الفرعية يوم الجمعة  28 من فبراير الجاري.

 

 

 


نقابة المهندسين

نقابة المهندسين بأسيوط

انتخابات نقابة المهندسين

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