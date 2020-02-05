اللقطات الأولى لمنزل أسرة مذبحة البحيرة بعد تشييع جثمان 5 من أسرة واحدة

فى منزل يتكون من دورين، دون عليه اسم الجلالة "الله"، وقعت جريمة بشعة خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 5 من أسرة واحدة، فى قرية "على خضر" التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة.

هنا داخل القرية، لا شيء سوى الحديث عن الجريمة البشعة التى راح ضحيتها 5 أشخاص إثر قيام عامل بقتل زوجته وبناته الثلاثة وانتحاره شنقا.

أكد أهالى قرية "على خضر" التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة، أن الأسرة التى راح ضحيتها 5 أشخاص هم من كفر الشيخ وجاءت منذ فترة إلى القرية لتقيم فيها.

وقال الأهالى لليوم السابع، أن العامل الذى قتل زوجته وبناته الثلاث وانتحر بعدها كان يعيش معهم فى القرية لكن كان يعيش فى حالة، والحادثة كانت صدمة للجميع ومفاجئة، وكان يقيم فى القرية منذ سنتين أو ثلاثة.

وأكد الأهالى، أن القاتل كان شخصا طيبا وأنه كان يعمل عاملا فى القرية، ولم نسمع لهم خلافات من قبل، وبالتزامن مع هذه الجريمة سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالى القرية بعد الحادث المروع الذى راح ضحيته 5 أشخاص من أسرة واحدة على خلفية واقعة قيام عامل بقتل زوجته وبناته الثلاثة وانتحاره شنقا، وتوافد المئات من أهالى القرى المجاورة على منزل عائلة الضحايا لتقديم واجب العزاء فى مصابهم الأليم وسط حالة من الذهول التى بدت ملامحها واضحة على وجوه جميع أهالى القرية.

وشيع المئات من أهالى مركز الرحمانية جثامين مذبحة البحيرة، والتى راح ضحيتها 5 أشخاص إثر قيام عامل بقتل زوجته وبناته الثلاثة وانتحاره شنقا.

وانطلقت الجنازة من المسجد الكبير بقرية كفر سعد وأمامها نعوش الزوجة وبناتها الثلاثة لدفنهم فى مقابر الأسرة.

فيما تم نقل جثة الجانى إلى محل إقامته بمحافظة كفر الشيخ ليتم دفنه فى مقابر عائلته.

فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بين كافة أرجاء القرية وفرضت كردونا أمنيا حول مداخل القرية كما انتشرت قوات الشرطة بالقرب من منزل الضحايا وأقاربهم لمواجهة أى أحداث قد تخل بالأمن العام.

شارك فى تشييع جنازة اللواء نبيل كمال مساعد مدير امن البحيرة والعميد هيثم كيلانى مفتش مباحث المديرية والعميد أحمد البنا مأمور مركز الرحمانية والرائد حامد الأشلم رئيس مباحث الرحمانية.

وكانت حالة من الحزن والذهول قد سيطرت على أهالى قرية "على خضر " التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة بعد الحادث المروع الذى راح 5 أشخاص من أسرة واحدة على خلفية واقعة قيام عامل بقتل زوجته وبناته الثلاثة وانتحاره شنقا.

وتوافد المئات من أهالى القرى المجاورة على منزل عائلة الضحايا لتقديم واجب العزاء فى مصابهم الأليم وسط حالة من الذهول التى بدت ملامحها واضحة على وجوه جميع أهالى القرية.

فيما قررت النيابة العامة بمركز الرحمانية بالبحيرة إحالة ضحايا الحادث إلى الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وتم وصول الجثامين إلى مستشفى دمنهور وسط حراسة مشددة.

يذكر أن قرية على خضر التابعة لمركز الرحمانية قد شهدت مساء أمس جريمة قتل بشعة، حيث قام عامل بقتل زوجته وأبناءه الثلاثة فى ظروف غامضة وهم: مسعد ع.م 40 عاما وزوجته عواطف.ع.ر 30 عاما وأبنائه نورا 8 سنوات وندا 5 سنوات وأمل سنة ونصف.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث الجنائية والبحث الجنائى لمكان البلاغ وتم فرض كردون أمنى حول منزل الضحايا.

من جانبه وجه اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد لطفى رئيس المباحث الجنائية والنقيب حامد الأشلم وبإشراف اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائى لكشف غموض الحادث وملابساته.