سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 01:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الكونجرس يبرئ ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة فى قضية العزل

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:21 م
الكونجرس يبرئ ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة فى قضية العزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صوت الكونجرس الأمريكى ، مساء اليوم الأربعاء ، على تبرئة الرئيس الأمريكى دونالد ترمب من تهمة إساءة استخدام السلطة بـ52 صوتا مقابل 48، ويصوت مجلس الشيوخ الأمريكى بعد قليل بشكلٍ نهائى على التهم الموجهة للرئيس دونالد ترمب بهدف عزله.


وكان السيناتور الجمهورى عن ولاية يوتا ميت رومنى أعلن في وقت سابق اليوم إنه سيصوت في لإدانة ترمب في محاكمة عزله في مجلس الشيوخ. وتابع مرشح الرئاسة لعام 2012 في كلمة أمام مجلس الشيوخ إن "الرئيس مذنب بإساءة استخدام مروعة للثقة العامة".


ومن المرجح أن يكون رومني الصوت الجمهوري الوحيد الذي يدين ترامب عندما ينظر مجلس الشيوخ في اتهامات مجلس النواب للرئيس بسوء استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.


ترامب

عزل ترامب

الكونجرس

الكونجرس الأمريكى

إدانة ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بث مباشر.. تصويت الكونجرس النهائي في قضية عزل ترامب

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:17 م

إكسترا نيوز تستعرض تطورات جلسة الكونجرس الأمريكى بعد خطاب ترامب.. خبير بالشؤون الأمريكية: تصريح الرئيس كان انتخابيا بطعم الانتصار.. ومحلل سياسى:الأمريكيون غير مهتمين بالخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:59 م

بعد قليل.. جلسة للكونجرس الأمريكى للتصويت النهائى فى قضية عزل ترامب

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:52 م

نانسى بيلوسى: مزقت خطاب ترامب لأنه "مزق الحقيقة"

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: يجوز إلغاء العمرة والحج حال التهديد بالإصابة بفيروس كورونا

دار الإفتاء: يجوز إلغاء العمرة والحج حال التهديد بالإصابة بفيروس كورونا

ميناء دمياط يخضع طاقم سفينة صينية للحجر الصحى وسط إجراءات أمنية مشددة

ميناء دمياط يخضع طاقم سفينة صينية للحجر الصحى وسط إجراءات أمنية مشددة

15 مدينة سياحية فى مصر تمنع استخدام البلاستيك.. أبرزها مرسى علم وطابا

15 مدينة سياحية فى مصر تمنع استخدام البلاستيك.. أبرزها مرسى علم وطابا

استيفاء الشروط الصحية والبدنية شرط لالتحاق الطلاب بمعهد معاونى الأمن

استيفاء الشروط الصحية والبدنية شرط لالتحاق الطلاب بمعهد معاونى الأمن

موقع دعم مصر يواصل تلقى طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول

موقع دعم مصر يواصل تلقى طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول

ترامب ينشر فيديو على تويتر يوحى ببقائه رئيسًا لأمريكا إلى الأبد

ترامب ينشر فيديو على تويتر يوحى ببقائه رئيسًا لأمريكا إلى الأبد

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

حماية المستهلك: غرامات قطاع السيارات بلغت 120 مليون جنيه فى أسبوع واحد

حماية المستهلك: غرامات قطاع السيارات بلغت 120 مليون جنيه فى أسبوع واحد

بعد هدف الحدود.. محمود علاء الهداف التاريخي لمدافعي الزمالك في الدوري

بعد هدف الحدود.. محمود علاء الهداف التاريخي لمدافعي الزمالك في الدوري

اليوم السابع: من الصين إلى اليمن.. أبناء مصر أولا

اليوم السابع: من الصين إلى اليمن.. أبناء مصر أولا

قرعة ربع نهائي الكونفدرالية.. تعرف على جميع المواجهات ومواعيد نصف النهائي

قرعة ربع نهائي الكونفدرالية.. تعرف على جميع المواجهات ومواعيد نصف النهائي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة