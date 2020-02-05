الكونجرس يبرئ ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة فى قضية العزل

رويترز

صوت الكونجرس الأمريكى ، مساء اليوم الأربعاء ، على تبرئة الرئيس الأمريكى دونالد ترمب من تهمة إساءة استخدام السلطة بـ52 صوتا مقابل 48، ويصوت مجلس الشيوخ الأمريكى بعد قليل بشكلٍ نهائى على التهم الموجهة للرئيس دونالد ترمب بهدف عزله.



وكان السيناتور الجمهورى عن ولاية يوتا ميت رومنى أعلن في وقت سابق اليوم إنه سيصوت في لإدانة ترمب في محاكمة عزله في مجلس الشيوخ. وتابع مرشح الرئاسة لعام 2012 في كلمة أمام مجلس الشيوخ إن "الرئيس مذنب بإساءة استخدام مروعة للثقة العامة".



ومن المرجح أن يكون رومني الصوت الجمهوري الوحيد الذي يدين ترامب عندما ينظر مجلس الشيوخ في اتهامات مجلس النواب للرئيس بسوء استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.