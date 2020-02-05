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"القبعات الحمراء والزرقاء" تهدد بمواجهات حادة فى العراق

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:11 م
"القبعات الحمراء والزرقاء" تهدد بمواجهات حادة فى العراق احتجاجات العراق- ارشيفيه
هند المغربي

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دعا الشباب المحتجون من المتظاهرين في العراق ، جميع المحتجين بشوارع العرق بارتداء قبعات حمراء دلالة على دماء ضحايا الاحتجاجات العراقية، وردا على القبعات الزرقاء التي هاجم عناصرها المحتجين، وأفادت وسائل الإعلام العراقية أنهم أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وانتشرت فيديوهات مؤخرا لأصحاب القبعات الزرقاء، وهم يعتدون على المتظاهرين السلميين في الساحات الرئيسية في العراق، الأمر الذي أثار الشارع العراقي تجاههم. وردا على ذلك قرر الشباب المحتجون في محافظة واسط، التظاهر مرتدين قبعات حمراء وفق ما ذكرته شبكه " سكاي نيوز ".

وشهد جنوبي العراق، صباح الثلاثاء، تطورات متسارعة فيما دعت مجموعات من الحراك الاحتجاجي في البلاد إلى تظاهرة حاشدة في بغداد، رفضا لسلوك ما يعرف بـ"أصاحب القبعات الزرقاء".

وجاءت هذه الدعوة عقب استيلاء "أصحاب القبعات الزرقاء" من اتباع التيار الصدري على المطعم التركي، وهو مبنى مهجور يقع قرب ساحة التحرير في بغداد، ويعتبرونه خط دفاع عنهم في وجه القوات الأمنية.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق، بأن أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أطلقوا الرصاص على المحتجين في النجف، الاثنين.

 

 


العراق

التيار الصدرى

مقتدى الصدر

القبعات الزرقاء

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