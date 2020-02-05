سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عامل اعتدى جنسيا على فتاة تعانى إضطرابات نفسية فى المنوفية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:19 م
القبض على عامل اعتدى جنسيا على فتاة تعانى إضطرابات نفسية فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجرد عامل من كل معانى الإنسانية، وتعدى جنسيا على فتاة تعانى من اضطرابات نفسية، بعد استدراجها إلى منزله بقرية طنبدى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث تلقي اللواء محمد ناجى أباظه مدير أمن المنوفيه، إخطاراً من العميد محمد عماره مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شبين حررة "ع .م " والد الفتاة، ويتهم " ه .س  " 34 سنة، عامل، باستدراج نجلته، 16 سنة، والتى تعانى من اضطرابات نفسية إلى منزله والتعدى عليها جنسيا.

وعلي الفور تمكن الرائد أحمد شمس، رئيس وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتم عرضه على النيابة العامة لمباشره التحقيقات .

وعلى جانب آخر، كانت وحدة مباحث مركز شبين الكوم، برئاسة الرائد احمد شمس رئيس مباحث مركز شبين الكوم والنقيب محمد ابو العطا معاون مباحث مركز شبين الكوم من القبض على عاطل وبحوزته 59 تذكرة هروين وسلاح ناري فرد خرطوش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، يفيد بالقبض على ” عمرو.ع.ا ” 26 سنة، وشهرتة البلتاجى عاطل ومقيم مدينة شبين الكوم، وبحوزته 59 تذكرة هروين وفرد خرطوش وطلقة للدفاع عن تجارته غير المشروعه ومبلغ مالى حصيلة البيع وتليفون محمول للتواصل مع عملائه.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارى عرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيقات .

وكانت وحدة مباحث شبين الكوم بقيادة الرائد محمود الطباخ رئيس المباحث، والنقيب احمد عبد القوى معاون مباحث قسم شبين الكوم قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 اشخاص، تخصص في سرقة الدراجات البخارية قسم ومركز شبين الكوم.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، يفيد بتمكن وحدة مباحث شبين الكوم، من كشف غموض سرقة الدراجات البخارية بناحية دائرة قسم ومركز شبين الكوم .

بالانتقال، تمكنت مباحث قسم شبين الكوم من القبض على محمد.م.ا 30 سنة عاطل ومقيم اسطبارى مركز شبين الكوم ، مصطفى.ا.م  وشهرتة مصطفى دقرم 18 سنه عاطل ومقيم شبين الكوم ، رضا.ا.ا وشهرته رضا ابو دراع 35 سنة عاطل ومقيم شبين الكوم .

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدة جرائم سرقة دراجات بخارية بدائرة قسم ومركز شبين الكوم ، واعترفوا بمكان المسروقات.

وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

 

 


تعدى جنسي

شبين الكوم

امن المنوفية

اغتصاب

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة