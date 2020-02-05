القبض على عامل اعتدى جنسيا على فتاة تعانى إضطرابات نفسية فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تجرد عامل من كل معانى الإنسانية، وتعدى جنسيا على فتاة تعانى من اضطرابات نفسية، بعد استدراجها إلى منزله بقرية طنبدى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث تلقي اللواء محمد ناجى أباظه مدير أمن المنوفيه، إخطاراً من العميد محمد عماره مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شبين حررة "ع .م " والد الفتاة، ويتهم " ه .س " 34 سنة، عامل، باستدراج نجلته، 16 سنة، والتى تعانى من اضطرابات نفسية إلى منزله والتعدى عليها جنسيا.

وعلي الفور تمكن الرائد أحمد شمس، رئيس وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتم عرضه على النيابة العامة لمباشره التحقيقات .

وعلى جانب آخر، كانت وحدة مباحث مركز شبين الكوم، برئاسة الرائد احمد شمس رئيس مباحث مركز شبين الكوم والنقيب محمد ابو العطا معاون مباحث مركز شبين الكوم من القبض على عاطل وبحوزته 59 تذكرة هروين وسلاح ناري فرد خرطوش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، يفيد بالقبض على ” عمرو.ع.ا ” 26 سنة، وشهرتة البلتاجى عاطل ومقيم مدينة شبين الكوم، وبحوزته 59 تذكرة هروين وفرد خرطوش وطلقة للدفاع عن تجارته غير المشروعه ومبلغ مالى حصيلة البيع وتليفون محمول للتواصل مع عملائه.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارى عرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيقات .

وكانت وحدة مباحث شبين الكوم بقيادة الرائد محمود الطباخ رئيس المباحث، والنقيب احمد عبد القوى معاون مباحث قسم شبين الكوم قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 اشخاص، تخصص في سرقة الدراجات البخارية قسم ومركز شبين الكوم.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، يفيد بتمكن وحدة مباحث شبين الكوم، من كشف غموض سرقة الدراجات البخارية بناحية دائرة قسم ومركز شبين الكوم .

بالانتقال، تمكنت مباحث قسم شبين الكوم من القبض على محمد.م.ا 30 سنة عاطل ومقيم اسطبارى مركز شبين الكوم ، مصطفى.ا.م وشهرتة مصطفى دقرم 18 سنه عاطل ومقيم شبين الكوم ، رضا.ا.ا وشهرته رضا ابو دراع 35 سنة عاطل ومقيم شبين الكوم .

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدة جرائم سرقة دراجات بخارية بدائرة قسم ومركز شبين الكوم ، واعترفوا بمكان المسروقات.

وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.