القبض على عاطل لسرقته 5 دراجات نارية بمنطقة الازبكية

كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو عوض

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على عاطل لسرقته 5 دراجات نارية بالأزبكية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكیة، بقيادة المقدم محمد رضا رئيس المباحث والرائد عمر مسلم، معاون المباحث ، من ضبط "ح. م" 47 سنة، عاطل والسابق اتھامھ في القضیة رقم 1764 لسنة 2019م عابدین " سرقة " وبحوزتھ 33 مفتاح دراجة بخاریة مصطنع واعتراف بارتكاب 3 حوادث سرقة دراجات بخاریة بأسلوب " المفتاح المصطنع، وبتطویر مناقشتھ اعترف بارتكاب 2 حادث آخر بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط الدراجتین البخاریتین المستولي علیھما بمكان إخفائھما باستدعاء المجني علیھما تعرفا علیھما واتھماه بالسرقة واقر المجني علیھ الثاني بعدم تحریره محضر بواقعة السرقة .وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النیابة العامة التحقیق.

وعلى جانب آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة مركبات "التوك توك"، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل التى تلقاها اللواء نبيل سليم مدير المباحث بمديرية أمن القاهرة، عن قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال حوادث سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب"توصيل الأسلاك" وإخفائها داخل جراج كائن بشارع جسر البحر بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بسرقة 2 مركبة "توك توك" بإسلوب "توصيل الأسلاك"، وتم بإرشاده ضبط المركبتين المُستولى عليهما داخل الجراج المُشار إليه، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على مركبتى "التوك توك" وإتهماه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.