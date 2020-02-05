القبض على عاطل بحوزته 1800 قرص مخدر بمدينة السلام

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على عاطل ضبط بحوزته 1800 قرص مخدر بالسلام قبل بيعها على عملائه والاتجار بها وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن قوة أمنیة من مباحث قسم السلام ثاني، بقيادة الرائد محمد السيسي رئيس المباحث، من ضبط "خ. م"، 31 سنة، عاطل والسابق اتھامھ في 4 قضایا أخرھم 1964 لسنة 2015م السلام ثان " مخدرات " وبحوزتھ 1800 قرص مخدر، ھاتف محمول.

وبمواجھتھ اعترف بحیازتھ للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتھ الغیر مشروعة ، والھاتف المحمول للاتصال بعملائھ، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النیابة العامة التحقیق.

كما تمكنت قوة أمنية من إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأميرية، من ضبط (4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة قنا) حال إستقلالهم إحدى السيارات، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 6 كيلو جرام" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج، من ضبط (أحد الأشخاص، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى "قتل، سلاح بدون ترخيص") وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 150 جرام" - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول)، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.