"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

كتب وليد عبد السلام

وجه قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة وكلاء الوزارة بالمحافظات بضرورة تشديد إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية للوقاية من العدوى الفيروسية والبكتيرية فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من نقل العدوى فى ظل التفشيات الوبائية حول العالم، والتى منها وباء كورونا وهو ما يضمن عدم تسرب أى وباء.



وقال قطاع الطب الوقائى فى منشوراته الدورية للمستشفيات: يجب الارتكاز إلى اتباع التعليمات الوقائية للحد من نقل العدوى من خلال الحفاظ على ارتداء الكمامات والقفازات للأطباء والتمريض والعاملين أثناء التعامل مع المريض مع الحفاظ على بيئة العمل نظيفة خالية من أى نفايات خطرة أو غير خطرة مؤكدا أهمية التخلص الآمن من النفايات منعا لنقل أى عدوى محتملة.



وشدد قطاع الطب الوقائى على أهمية التخلص من النفايات الخطرة بالمحارق المعتمدة فى وزارة الصحة، وأكد قطاع الطب الوقائى أهمية التأكيد على ارتداء الكمامات والحرص الشديد على النظافة فى العيادات الخارجية وغرف العمليات وغرف حجز المرضى.



كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت إن المخزن المصرى من "الكمامات" كافٍ تماماً ولا يوجد نقص، وهى من إنتاج مصرى خالص وباشتراطات من منظمة الصحة العالمية، موضحة أن هناك إنتاجًا وافيًا، وليس هناك نقص والزيادة فى الإنتاج تصدر للخارج وهذا شىء طبيعى.



وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد استقبلت المصريين الوافدين من الصين بمطار العلمين، وتم تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحى عليهم وفقًا للأدلة الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حسب اللوائح الصحية الدولية، وإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأكدت وزيرة الصحة للقادمين من الصين، أن الدولة المصرية قادرة على حماية أبنائها وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع دخول أى أمراض وبائية أو معدية لمصر.