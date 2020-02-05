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الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

الأربعاء، 05 فبراير 2020 09:00 ص
الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص مبنى منفصل داخل مستشفى النجيلة بمرسى مطروح، لمناظرة جميع القادمين من ووهان الصنية بعد تفشى وباء كورونا ومتابعة من يعانى منهم من أى أمراض مزمنة، وتقديم العلاج له حسب حالته الصحية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه جرى زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد أسرة الرعاية المركزة بمستشفى النجيلة وتزويدها بأجهزة التنفس الصناعى وأجهزة الأشعة، وكافة التجهيزات والمستلزمات الطبية لتلبية جميع الاحتياجات الطبية للمصريين القادمين من الصين.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تركيب الأجهزة الخاصة بالمعامل الفيروسية، لاستقبال عينات من أى حالة يشتبه فى إصابتها بالفيروس، بالإضافة إلى توفير الكواشف الخاصة بفيروس الكورونا المستجد.

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة: إنه تم تزويد المستشفى بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطة التأمين الطبى التى وضعتها الوزارة للتصدى للفيروس وفقًا للدليل الإرشادى لمنظمة الصحة العالمية.

وكانت وزيرة الصحة تفقدت العيادات الخارجية المجهزة بمناطق الحجر الصحى، حيث شملت أغلب التخصصات ومنها "باطنة، صدر، أطفال، بالإضافة إلى معمل وقسم للأشعة يشمل أشعة عادية وموجات فوق صوتية"، كما تفقدت أماكن الإقامة المخصصة لطاقم الطائرة التى تقل المصريين من دولة الصين واطمأنت على كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لجميع المتعاملين مع المصريين القادمين من دولة الصين.

وتتابع الوزيرة انعقاد غرفة إدارة الأزمات، والتى تعمل على مدار الـ24 ساعة وتضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية، مشيرًا إلى أن الوزيرة تتلقى تقريرًا من الغرفة كل ساعة لمتابعة الموقف.

وتواصل الوزارة رفع درجات الاستعداد القصوى فى جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة مؤكدة أن الوضع فى مصر مطمئن وآمن ولم يتم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بالفيروس.


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اليوم السابع بلس

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