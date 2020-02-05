من جهته، أهاب مدير عام الرعاية الصحية الأولية الدكتور كمال الشخرة بالمواطنين عدم الانجرار وراء الإشاعات، واعتماد الأخبار الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن توصيات منظمة الصحة العالمية تشمل سبل الوقاية من هذا المرض والتوصيات التي تهدف إلى الحدّ من التعرض للأمراض ونقلها.