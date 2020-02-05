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الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:00 م
خالد صلاح
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الصحة العالمية تطالب بتوفير 675 مليون دولار أمريكى لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:14 م
الصحة العالمية تطالب بتوفير 675 مليون دولار أمريكى لمواجهة فيروس كورونا كورونا
أ ش أ

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طالبت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء ، بتوفير مبلغ 675 مليون دولار أمريكى لتمويل خطة استراتيجية لدعم الدول ومساعدتها على تشخيص فيروس (كورونا) .. معربة عن تخوفها من وصول الفيروس إلى الدول الفقيرة..مؤكدة فى الوقت ذاته أنها تعمل بهمة عالية للوصول إلى لقاح للسيطرة على هذا الوباء.

 

وقال رئيس المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس ، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم فى جنيف حول فيروس كورونا ، : "نحن مستمرون فى دعم جهود الحكومة الصينية الخاصة بالقضاء على هذا الفيروس فى معقله"..مشيرا إلى أن المنظمة سترسل 500 ألف قناع وأكثر من 300 ألف من القفازات و18 ألفا من الألبسة الواقية من مستودعاتها فى دبى وأكثر من 50 ألف جهاز اختبار لتسهيل عمليات الاختبار.

 

وأضاف :"إن رسالتنا للمجتمع الدولى هى استثمروا اليوم وإلا ستدفعوا أكثر غدا ؛ لأنه لا يمكن هزيمة هذا الوباء بدون التضامن السياسى والفنى والمالي" .. موجها الشكر لمؤسسة ميليندا جيتس لعرضها 100 مليون دولار أمريكى دعما لهذه الجهود وتقوية أنظمة الاستعداد فى الدول الضعيفة ماليا وفنيا لدعم عمليات البحوث والتطوير.


سويسرا

الصحة العالمية

كورونا

فيروس كورونا

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