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الصحة التركية: قتيل و157 مصابا فى تحطم طائرة بمطار صبيحة بإسطنبول

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:50 م
الصحة التركية: قتيل و157 مصابا فى تحطم طائرة بمطار صبيحة بإسطنبول الطائرة المحطمة
أ ش أ

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 أعلن وزير الصحة التركى فخر الدين قوجه مقتل شخص وإصابة 157 جراء تحطم طائرة وخروجها عن المدرج لدى هبوطها فى مطار صبيحة فى إسطنبول، ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية فى نبأ عاجل لها مساء اليوم الأربعاء، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت طائرة فى مطار "صبيحة جوكشن" فى إسطنبول قد تحطمت فى وقت سابق اليوم، عندما خرجت عن مسارها عقب هبوطها حيث انشطرت إلى نصفين، وذكرت قناة "TRT" التركية، أن الطائرة التابعة لشركة طيران "بيجاسوس" التركية خرجت عن مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية جسم الطائرة وقد لحقت به أضرار جسيمة، حيث تم إجلاء الركاب من خلال الشقوق، وبحسب "أسوشيتد برس" يبدو أن جسم الطائرة قد انقسم إلى ثلاث قطع، وذكرت قناة العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن عدد المصابين جراء تحطم طائرة ركاب تركية مساء اليوم ارتقع لـ52 مصاباً اثناء هبوطها فى أحد المطارات بإسطنبول، يأتى ذلك بعدما أعلن وزير النقل التركي تشاهيت تورهان عدم وجود خسائر في الأرواح جراء تحطم الطائرة  ولا إصابات، غير أن مقاطع تحطم الطائرة تشير إلى غير ذلك ، وتثبت كذب وزير النقل التركي.

من ناحية أخر، كانت إدارة الطوارئ والكوارث فى تركيا اليوم الأربعاء قالت إن 33 شخصا لقوا حتفهم فى انهيار جليدى ثان فى شرق البلاد.

ووقع الانهيار بينما كان هؤلاء الأشخاص يبحثون عن مزيد من ضحايا الانهيار الأول الذى وقع أمس وأودى بحياة خمسة مواطنين. وجرى إنقاذ ثمانية من هذا الانهيار قبل وقوع الانهيار الثاني، وأضافت الإدارة أن 53 شخصا أصيبوا بجروح.


تركيا

اسطنبول

صبيحة

تحطم طائرة

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