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السودان وتشاد يؤكدان عزمهما على تعزيز التعاون الثنائى

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:00 ص
السودان وتشاد يؤكدان عزمهما على تعزيز التعاون الثنائى الفريق أول محمد حمدان دقلو
أ.ش.أ

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وقع السودان وتشاد، اليوم الأربعاء، بيانًا مشتركًا أكدا فيه عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي، ورحبا بالتطور في العملية السياسية بالسودان، مؤكدين على ضرورة الوصول لسلام شامل ونهائي، ووجها نداء لجميع الحركات المسلحة، لتغليب الحوار والمصلحة الوطنية.

واختتم الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، زيارة رسمية لتشاد، استغرقت يوما وأحد، التقى خلالها الرئيس التشادي إدريس ديبي وأعضاء في حكومته.

وبحث دقلو مع القيادة التشادية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وطبيعية المهام في الفترة الانتقالية لتحقيق السلام، وثمن دور الرئيس التشادي في استضافة لاجئين سودانيين، يبلغ عددهم 300 ألف لاجئ، في شرق تشاد.

وأكد محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة الإنتقالي، في تصريح صحفي عقب عودة الوفد السوداني من تشاد، أهمية الزيارة لتفعيل الإجراءات الأمنية بين البلدين في المنطقة الحدودية، لمنع الجريمة والتهريب والإضرار باقتصاد البلدين.

وقال إن البيان المشترك شدد على أهمية تفعيل دور القوات المشتركة التشادية والسودانية، في مجال تأمين الحدود، وتنقل الأفراد والبضائع.

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري والاقتصادي والتجارة عبر ميناء بورتسودان في شرق السودان، أكد الطرفان ضرورة إعادة تنشيط التبادل التجاري وفقا للاتفاقيات الموقعة في هذا الصدد.

وفيما يتعلق باللاجئين، أشار الطرفان إلى أهمية تهيئة البيئة المناسبة لاستقبالهم من أجل عودتهم الطوعية والتدريجية.


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