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السفير المصرى فى برلين: تقديم الدعم الكامل بهدف زيادة الصادرات الزراعية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 09:32 م
السفير المصرى فى برلين: تقديم الدعم الكامل بهدف زيادة الصادرات الزراعية السفير المصرى خلال افتتاح الجناح في برلين
رسالة برلين عبد الحليم سالم

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أشاد السفير خالد جلال، السفير المصرى فى ألمانيا، بالجناح المصرى المشارك في معرض فروت لوجستيكا فى العاصمة الألمانية برلين، لافتا إلى أهمية تقديم الدعم الكامل بهدف زيادة الصادرات الزراعية، واستمرار تواجد المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
 
 
جاء ذلك خلال افتتاح السفير الجناح المصرى، برفقة ماهر الشريف، الوزير المفوض التجارى، وعبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وعدد من قيادات الرقابة الإدارية ومجلس النواب.
 
 
واستمع السفير خلال تفقده الجناح المصرى للمصدرين، وحرص على لقاء كل المشاركين ممثلي 89 شركة مصرية، موضحا أن ألمانيا من الدول الهامة وتعد قلب أوروبا.
 
 
وحول مشاركة عدد من النواب وقيادات من الرقابة الإدارية في المعرض، أوضح عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الهدف هو تذليل كافة العقبات أمام مجتمع المصدرين، وذلك من أجل زيادة الصادرات فى ظل المنافسة العالمية الكبيرة.
 
 
ويشارك من أعضاء مجلس النواب، النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية فى البرلمان، والنائب محمد زكريا.
 
 
وأنطلقت فعاليات معرض برلين الدولى للحاصلات الزراعية خاصة الخضر والفاكهة اليوم، وسط مشاركة نحو 136 دولة من بينها مصر وعدد من الدول العربية.
 
 
وتشارك في المعرض الدولى فى برلين 89 شركة مصرية تنافس بمنتجات من الفاكهة والخضر خاصة البرتقال والفراولة والليمون والتمور والثوم والبصل والبازلاء، وغيرها من المنتجات المصرية التى تحظى بقبول عالمى.
 
 
وأكد عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن المجلس يسعي لزيادة معدلات النمو للصادرات الزراعية من خلال النفاذ لأسواق جديدة لم تصل إليها صادراتنا الزراعية وهي الاستراتيجية التي يعمل عليها المجلس في الوقت الحالي سواء على مستوي السوق الإفريقي أو أسواق جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، حيث تم مؤخراً النجاح في فتح أكثر من 15 سوق تصديري جديد أمام بعض المحاصيل الزراعية المصرية.
 
 
وأضاف فى تصريحات له اليوم للوفد الصحفى فى برلين، أنه يتم حاليا تطبيق عدد من الإجراءات التى من شأنها تأكيد جودة وسلامة المنتجات الزراعية المصدرة، وأشار إلى أن المجلس يقوم بتقديم أوجه الدعم الفنى للمزارعين والمصدرين للتأكد من اتباع الممارسات الزراعية الجيدة وتطبيق نظم التتبع للشحنات الزراعية المصدرة.
 
 
وفيما يتعلق بالمشاركة المصرية بالمعرض فقد أكد أهمية تواجد مصر فى مثل هـذه المعارض والملتقيات لأنها بوابة مفتوحة للإنتشار العالمي المنشود والتعرف علي أحدث ما وصل إليه العالم في مجال إنتاج وتعبئة وتغليف المحاصيل الزراعية، وفرصة جيدة لعرض المحاصيل الزراعية التي تتميز بها مصر.
 
 
جدير بالذكر أن صادرات الفواكه الطازجة تتصدرصادرات قطاع الحاصلات الزراعية فى مصر لموسم 2018- 2019، والتى بلغت حوالى 1.2 مليار دولار تتصدرها صادرات الموالح يليها صادرات الرومان والعنب والفراولة. وتأتي صادرات الخضر الطازجة في المرتبة الثانية حيث بلغت نحو 668 مليون دولار تتصدرها صادرات البطاطس والبصل والطماطم الطازجة والبطاطا الحلوة.
 
 
وعلى مستوى الأسواق المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية تتصدر السعودية الأسواق المستوردة تليها دولة روسيا الإتحادية ، هولندا ، تركيا ، المملكة المتحدة ، الصين الشعبية.
 
 
 
الوفد تفقد الجناح المصرى
الوفد تفقد الجناح المصرى

عدد من النواب
عدد من النواب

السفير المصرى في المعرض
السفير المصرى في المعرض

الوفد يتفقد المعرض
الوفد يتفقد المعرض

جانب من المعرض
جانب من المعرض

السفير المصرى والنواب
السفير المصرى والنواب

 


خالد جلال

فروت لوجستيكا

برلين

تصديرى الحاصلات الزراعية

عبد الحميد دمرداش

اخبار مصر

اخبار مصرية

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