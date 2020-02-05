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السعودية نافية إلغاء نظام الكفيل: جميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:45 ص
السعودية نافية إلغاء نظام الكفيل: جميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وزارة العمل السعودية
وكالات الأنباء

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أعلنت وزارة العمل السعودية أنه لم يصدر من المملكة أى قرار بشأن إلغاء نظام الكفالة بشكل نهائىوجاء بيان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، على حسابها الرسمي على تويتر، "لم يصدر عن الوزارة قرار بإلغاء الكفالة، وجميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسميًا".

وكان قد أقر مجلس الشورى السعودى، "الإقامة المميزة"، نظاما جديدا من شأنه تعويض نظام الكفيل أو "نظام الاستعباد"، كما يعتبره حقوقيون ومهتمون بالشأن الخليجي.

ويمنح نظام الإقامة المميزة، من خلال قسميه الإقامة الدائمة، والإقامة المؤقتة برسوم محددة، (يمنح) العامل الأجنبي عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة، ومزايا خاصة بحرية التنقل والحركة، من وإلى السعودية، ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل، بينما كان النظام السابق يتيح للكفلاء وأرباب العمل فرصة التحكم في العامل، وأحيانا ابتزازه من أجل الموافقة على طلبه السفر، بأساليب مهينة ومنتهكة لحقوق الإنسان.

وبحسب قناة العربية، فإن النظام الجديد يمنح المقيم، الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقار، وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، بعد أن يدفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية، كما من المتوقع أيضا، حسب ذات المصدر، أن يوفر نظام الإقامة المميزة فى السعودية 10 مليارات دولار سنويا، ويشجع الاستثمارات، بالإضافة إلى تقليص التحويلات للخارج.

 


السعودية

نظام الكفيل

وزارة العمل

الكفيل

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