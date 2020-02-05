السجن 10 سنوات لمزارع بتهمة إحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج،اليوم الأربعاء،بمعاقبة المتهم "صلاح.أ.م" 34 سنة مزارع بالسجن 10 سنوات ، وذلك لحيازته سلاحا ناريا غير مرخص وعدد من الطلقات بدون ترخيص بدائرة مركز ساقلتة .

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة لعام 2019 بدائرة مركز ساقلتة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز ساقلتة عن إحراز المتهم سلاح نارى بدون ترخيص وذخيرة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبحوزته سلاح نارى بدون ترخيص وعدد من الطلقات الحية وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح والطلقات بقصد الدفاع عن النفس وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، قد قررت وبإجماع الآراء بإعدام مزارع لاتهامه بقتل شخص بدائرة مركز المنشاة ، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز المنشاة عندما تبلغ لمركز شرطة المنشاة بالعثور على (ع . ح ) مزارع جثة هامدة أثر إصابته بطلقات نارية وتم نقل الجثة للمستشفى المركزى.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ( ص . ع 40 عاما ) مزارع حيث وقعت مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه بسبب الخلافات على قطعة أرض تطورت لمشاجرة قام على أثرها بإطلاق النيران عليه من سلاح نارى كان بحوزته مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.