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الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:00 م
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السجن مدى الحياة لأحد المؤيديين لداعش فى إندونيسيا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 06:45 م
السجن مدى الحياة لأحد المؤيديين لداعش فى إندونيسيا عناصر من الشرطة الاندونيسية
جاكرتا أ ش أ

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قضت محكمة فى إندونيسيا، اليوم الأربعاء، بسجن أحد مؤيدى تنظيم "داعش" الإرهابى مدى الحياة؛ بعد إدانته بالضلوع فى التخطيط لهجمات انفجارية ضد الشرطة والمسيحيين.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية اليوم أن مدعى العموم سعوا لاستصدار حكم بالسجن لمدة 15 عامًا على المتهم أسمر حسين الملقب باسم أبوحمزة غير أن رئيس محكمة مقاطعة جاكرتا شرق كادوانتو أكد أنه لا يوجد سبب للتساهل بسبب عدم شعور المتهم بالندم كما أن أفكاره المتطرفة قد تهدد الوئام الدينى والسلام.. قائلا : "إن خروجه من السجن قد يشكل خطرا كبيرا".

وألقى القبض على أبوحمزة أواخر شهر مارس الماضى فى مقاطعة سيبولجا شمالى محافظة سومطرة بعد أن كشف استجواب لمتشدد آخر يدعى رينتو سوجيهارتو عن خططً لشن عدة هجمات انفجارية بالقنابل على يد عشرة أفراد تابعين لخلية راديكالية يقودها المذكور.

وكان هؤلاء العشرة قد أعلنوا ولاءهم لزعيم داعش القتيل أبوبكر البغدادى وتعهدوا بتنفيذ انفجارات انتحارية فى العاصمة جاكرتا ومدينة لامبونج الواقعة جنوبى سومطرة.

وتكافح إندونيسيا ، التى تعد أكثر دولة فى العالم ذات أغلبية مسلمة ، المتشددين منذ الانفجارات التى استهدفت جزيرة بالى الإندونيسية عام 2002 وأسفرت عن مقتل 202 شخصً معظمهم من السائحين الأجانب إلا أن تلك الاعتداءات قد تبدلت بصورة كبيرة إلى ضربات تستهدف الحكومة والشرطة بشكل أساسى وقوات مكافحة الإرهاب وغير المتدينيين داخل البلاد.

 


السجن مدى الحياة

داعش

إندونيسيا

أخبار إندونيسيا

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