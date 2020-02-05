السبت.. انطلاق البرنامج التأهيلى للقيادات المحلية والإدارية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تنظم الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية السبت القادم 8 فبراير، البرنامج التدريبى الخامس لإعداد القيادات المحلية والإدارية الرفيعة بمحافظة القليوبية، لتأهيل الشباب للقيادة واستعدادا لانتخابات المجالس الشعبية والمحلية، تحت رعاية الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبمشاركة المستشار عمرو محسوب النبى رئيس قطاع الاعلام الداخلى والدكتورة مايسه عشماوى رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة والدكتور أحمد الشريف أمين عام المؤسسة.

صرح بذلك الدكتور رمضان عرفة مدير عام اعلام القليوبية مضيفا أن أهم الأهداف للبرنامج التدريبى - الذى يشرف علية منى الحديدى مدير مركز اعلام بنها وريم حسين مدير مركز النيل للاعلام والدكتورة أمل وجيه قنصوه المستشار الاعلامى لمؤسسة القادة - تتمحور حول توسيع قاعدة المشاركة الشبابية فى المجالس الشعبية والمحلية ورفع مستويات الوعى السياسى والثقافى من خلال إعطاء صورة شاملة عن النظم السياسية والحكومية ونظم إدارة المؤسسات وتدعيم المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة بكفاءة حقيقية قادرة على تحسين مستوى الأداء والإنتاجية وتهيئة الشباب لتولى مناصب قيادية فى الإدارات المحلية.

وأكد الدكتور رمضان عرفة ان المشاركين سوف يكتسبون معلومات هامه عن الإطار الدستورى والقانونى للمجالس الشعبية المحلية واختصاصات عضو المجلس المحلى وأهمية التنسيق بين المجلس الشعبى المحلى والمجلس التنفيذى كما سيكتسب المتدرب مجموعة من المهارات مثل مهارة القيادة والتحدث والاستماع وإدارة الجلسات وادارة الحملات الانتخابية.

تابع بانه سيتم طرح مشروع قانون الادارة المحلية ومناقشته خلال ورش العمل للخروج بمجموعة من التوصيات الناتجة عن هذه الجلسات ورفعها الى مجلس النواب

تنظم وحدة المعامل والأجهزة العلمية بقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور ناصر الجيزاوى المشرف قطاع الدراسات العليا والبحوث ورشة عمل عن الأمن والسلامة داخل المعامل

تعقد الورشة فى اطار سياسة جامعة بنها لبناء قدرات معاونى أعضاء هيئة التدريس والمحافظة على الأمن والسلامة داخل المعامل غدا الخميس بقاعة بنك مصر بإدارة الجامعة

وقال الدكتور محمد بسيونى مدير وحدة المعامل والاجهزة العلمية ان الورشة تستهدف اكساب معاونى أعضاء هيئة التدريس العديد من المهارات والاجراءات والتدابير للسلامة داخل المعامل وتناقش الورشة عددا من المحاور منها خطة الطوارئ والاخلاء والشروط الواجب مراعاتها عند وضع خطة الطوارئ والإخلاء من المعامل وإرشادات عامة للسلامة داخل المعامل

واشار بسيونى الى ان الورشة تناقش ايضا مستلزمات السلامة الشخصية والسلامة داخل المعامل الطبية (طب بشرى - طب بيطرى - تمريض) والسلامة داخل المعامل العلمية (علوم - هندسة - الزراعة) وأيضا السلامة داخل معامل الحاسب الألى (الحاسبات - فنون تطبيقية - أداب - تجارة - التربية - التربية النوعية – التربية الرياضية – الحقوق) ويقوم بالتدريب أساتذة متخصصون من كليات جامعة بنها.