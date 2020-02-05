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"الزراعة" تقدم روشتة لمزارعى الفلفل لزيادة الإنتاج.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:00 ص
"الزراعة" تقدم روشتة لمزارعى الفلفل لزيادة الإنتاج.. اعرف التفاصيل زراعات فلفل
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، عددًا من  التوصيات والبرامج  الإرشادية  التوعوية  من قبل الإدارة المركزية للبساتين لمزارعي الفلفل، بناء على تعليمات المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بأهمية توصيل المعلومات والإرشادات الزراعية بشكل مبسط للمزارعين والمهتمين بالمجال الزراعي، وزيادة الإنتاج ومواجهة  التغير المناخي على النبات تفاديًا  لعدم تساقط الثمار، وكيفية تعالج ضعف التزهير وزيادة نسبة التنفيل في الفلفل.

وقال تقرير  المحاصيل الزراعية، إن  انتشار الحلم الاكاروسى وضعف معدلات التزهير وزيادة نسبة التنفيل فى الفلفل من المشاكل المطلوب لحلها بالنسبة لضعف التزهير وزيادة نسبة التنفيل، تتمثل فى عدة إجراءات أولاً:

التوقف عن التسميد الآزوتى تمامًا خلال الـ4 أيام ويمكن استخدامه فى أضيق الحدود لو النمو مش قوى ويستخدم فقط في صورة نترات كالسيوم أو سلفات نشادر ولا يزيد على 3 – 4 كيلو لأى منهما، تقليل معدلات الري عن المعتاد (شبة تصويم) على أن يكون الري آخر النهار دائمًا، إضافة 4 – 5 لترات حامض فسفوريك مع الري لمدة ريتين متتاليتين.

فضلاً عن  سحب (حقن) نترات بوتاسيوم مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 2.5 كيلو لأى منهما الرش صباحًا بالمخلوط التالي (400 جم طحالب بحرية + 500 جم عناصر عالٍ الماغنسيوم والمنجنيز والحديد + 25 سم سيتوكينين / 300 لتر ماء للفدان)، يليها رشة بالكالسيوم بورون بمعدل 1.5 – 2 سم للتر أو 3 لتر حقنًا مع مياه الري (منفرد)، مشيرًا الى أن  الإصابة بـ"الحلم الأكاروسي"، علي الفلفل يسبب تشوه وتجعد القمم النامية، ولأبد من المكافحة بالرش بأحد المبيدات التالية خلطًا مع الزيت المعدني الصيفى،  أبامكتين 5.6% AbamectinEC بمعدل 30 سم لكل 100 لتر ماء مع الزيت الصيفي، بالتبادل مع افيدور Envidor 240 SC – أورتس Ortus 5% SC، كينج بو King bow 2.4 ES.

ولزيادة تحجيم الثمار، أكد التقرير أن استخدام واحد أو أكثر من المعاملات التالية، أولاً: استخدام نترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 كجم رشاً للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة ثلاث مرات، ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 15 الى 20 سم للفدان على 300 لتر ماء للفدان، ثانيًا: استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر (كجم) رشًا للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة مرتين، ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 15 إلى 20 سم للفدان على 300 لتر للفدان.

 

 

 

 


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