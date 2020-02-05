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"الزراعة": افتتاح أسواق "طوكيو" والفلبين أمام العنب والبرتقال المصرى قريبا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:23 م
"الزراعة": افتتاح أسواق "طوكيو" والفلبين أمام العنب والبرتقال المصرى قريبا عنب
كتب عز النوبى

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قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه وزارة الزراعة تواصل فتح المزيد من الأسواق العالمية أمام الصادرات الزراعية المصرية، لتزيد من حجم الصادرات المصرية الزراعية لدول العالم، طبقا للاشتراطات، حيث تسعى وزارة الزراعة إلى فتح أسواق جديدة وعدم الاعتماد فقط على الأسواق المعتادة، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه قريبا سيتم افتتاح سوقين عالميين جديدين هو أسواق اليابان "طوكيو" أمام الموالح، وسوق الفلبين امام منتجات العنب والموالح، متابعا أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وجه بضرورة فتح أسواق جديدة امام المنتجات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطنى وتوفير النقد الأجنبى، مشير إلى فتح العديد من أسوق البرتقال المصرى، حيث تعتبر مصر من أكبر الدول المصدرة له فى العالم، حيث يتم للتفاوض حالياً من أجل فتح أسواق البرازيل والأرجنتين واليابان وبعض دول شرق آسيا أمام الموالح المصرية.

وأكد "العطار"، أن هناك مفاوضات بدأت مع سلطات الحجر الزراعى اليابانى لفتح أسواقها لأول مرة أمام صادرات الموالح المصرية، موضحا أنه خلال زيارة الوفد الزراعى المصرى الأخيرة إلى "طوكيو"، تم تفقد الموانئ والمطارات اليابانية للوقوف على الإجراءات الحجرية التى يقوم بها الجانب اليابانى، وتم وعقد لقاء بين الوفدين بهدف التشاور حول فتح سواقها أمام الموالح المصرية.

وأوضح رئيس الحجر الزراعى، أن مصر تخطط لفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات الزراعية المصرية كأحد المهام الرئيسية للحجر الزراعى المصرى، مشير إلى أن المفاوضات شملت الإعداد للاشتراطات الفنية التى تطلبها الأسواق اليابانية لضمان نفاذ الموالح المصرية إلى اليابان، لافتا إلى أنه يتم حاليا التواصل الفنى لتصدير الموالح بعد التوافق على تطبيق اشتراطات الصحة النباتية الدولية التى تطلبها السوق اليابانية.


أسواق الموالح

الحجر الزراعى

الصادرات الزراعية اخبار اليوم

اخبار مصرية

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