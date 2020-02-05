سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: استمرار تحصين الماشية ضد 3 أمراض وبائية بالجيزة.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:00 ص
الزراعة: استمرار تحصين الماشية ضد 3 أمراض وبائية بالجيزة.. اعرف التفاصيل تحصين ماشية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، عن أنه طبقا لأحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطري بالجيزة، تستمر أعمال تحصين الماشية ضد 3 أمراض، مشيرًا الى أن أطباء الطب الوقائي بالمديرية قاموا بتحصين (1059) رأس من الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتحصين (1390) رأس من الأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة خلال الفترة من 19/1/2020 إلى 25/1/2020.

وأكد تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائي بالخدمات البيطرية، أنه تم عقد عدد 3 ندوات عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع فيما تم عقد 6 ندوات عن أهمية التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور و3 ندوات عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع في بعض القري والمراكز في نطاق المحافظة، وتواصل مديريات الطب البيطرة بمحافظات الجمهورية تكثيف برامج التوعية للمربين عن أهمية تحصين الماشية للحافظ على الثروة الحيوانية.

وقال تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة والمحافظات تواصل تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدي للأمراض الوافدة. وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف التقرير أنه ضمن الاجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها للتصدي للبؤر المرضية التي قد تظهر سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصي فى نطاق البؤرة، علاج الحيوانات المصابة، مخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك القيام بحملات التوعية والإرشاد وقد تم توزيع لقاحات الأمراض على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعي للحيوانات المحصنة.

 

 

 

 

 


تحصين الماشية

الحمى القلاعية

الخدمات البيطرية

اخبار اليوم

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "مدينة الشروق".. اعرفها

الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "مدينة الشروق".. اعرفها

هل يؤجل مجلس النواب زيارته لـ"بريطانيا" بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى؟

هل يؤجل مجلس النواب زيارته لـ"بريطانيا" بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى؟

بعد تمويل 55 ألف مشروع.. اعرف إزاى تحصل على قرض من "التنمية المحلية"

بعد تمويل 55 ألف مشروع.. اعرف إزاى تحصل على قرض من "التنمية المحلية"

4 أسباب وراء تجاهل الإخوان نشر انتقادات المعارضة لـ"أردوغان" على قنوات التنظيم

4 أسباب وراء تجاهل الإخوان نشر انتقادات المعارضة لـ"أردوغان" على قنوات التنظيم

شقيقا الصيادين المفرج عنهم: عشنا ساعات رعب وتدخل القيادة السياسية أعاد لنا الأمل

شقيقا الصيادين المفرج عنهم: عشنا ساعات رعب وتدخل القيادة السياسية أعاد لنا الأمل

المنشآت السياحية:مهلة لمطاعم جنوب سيناء لوقف البلاستيك وعقوبات على البحر الأحمر

المنشآت السياحية:مهلة لمطاعم جنوب سيناء لوقف البلاستيك وعقوبات على البحر الأحمر

القانون يلزم شركات"البيع بالتقسيط" بضوابط الإعلان عن المنتجات.. اعرف التفاصيل

القانون يلزم شركات"البيع بالتقسيط" بضوابط الإعلان عن المنتجات.. اعرف التفاصيل

شاب لمحكمة الأسرة: تزوجت سيدة فى عمر والدتى فعاقبتنى بالحبس

شاب لمحكمة الأسرة: تزوجت سيدة فى عمر والدتى فعاقبتنى بالحبس

موجة غير مستقرة تبدأ اليوم.. رياح تصل للعاصفة واضطراب شديد بالملاحة

موجة غير مستقرة تبدأ اليوم.. رياح تصل للعاصفة واضطراب شديد بالملاحة

"البرتقال الدامى".. تفاصيل شروع خفير بقتل شقيقين بسلاح نارى فى القليوبية

"البرتقال الدامى".. تفاصيل شروع خفير بقتل شقيقين بسلاح نارى فى القليوبية

"تركى آل الشيخ يساند الأهلى" يتصدر تويتر بعد إعلانه عن رحلات للجمهور

"تركى آل الشيخ يساند الأهلى" يتصدر تويتر بعد إعلانه عن رحلات للجمهور

الصحة العالمية: 20630 حالة مصابة مؤكدة بفيروس كورونا حول العالم

الصحة العالمية: 20630 حالة مصابة مؤكدة بفيروس كورونا حول العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة