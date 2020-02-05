الزراعة: استمرار تحصين الماشية ضد 3 أمراض وبائية بالجيزة.. اعرف التفاصيل

كشف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، عن أنه طبقا لأحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطري بالجيزة، تستمر أعمال تحصين الماشية ضد 3 أمراض، مشيرًا الى أن أطباء الطب الوقائي بالمديرية قاموا بتحصين (1059) رأس من الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتحصين (1390) رأس من الأغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة خلال الفترة من 19/1/2020 إلى 25/1/2020.

وأكد تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائي بالخدمات البيطرية، أنه تم عقد عدد 3 ندوات عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع فيما تم عقد 6 ندوات عن أهمية التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور و3 ندوات عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع في بعض القري والمراكز في نطاق المحافظة، وتواصل مديريات الطب البيطرة بمحافظات الجمهورية تكثيف برامج التوعية للمربين عن أهمية تحصين الماشية للحافظ على الثروة الحيوانية.

وقال تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة والمحافظات تواصل تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدي للأمراض الوافدة. وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف التقرير أنه ضمن الاجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها للتصدي للبؤر المرضية التي قد تظهر سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصي فى نطاق البؤرة، علاج الحيوانات المصابة، مخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك القيام بحملات التوعية والإرشاد وقد تم توزيع لقاحات الأمراض على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعي للحيوانات المحصنة.