"الريس جاب ولادنا" يتصدر تويتر بعد عودة الصيادين.. ومغردون: ارفع راسك فوق

كتبت ريهام عبد الله

لقى خبر استعادة مصر، لـ32 صيادا مصريا، كانوا محتجزين فى اليمن، اهتماما كبيرا بين أوساط المصريين عموما، وأبناء محافظة دمياط بشكل خاص، وأشادوا بدور الدولة المصرية فى استعادة أبنائها، بشكل يوضح الدور الذى تلعبه الدولة فى حماية مواطنيها داخل وخارج الحدود.

ودشن رواد تويتر، هاشتاج: "الريس جاب ولادنا"، وتصدر الترند المصرى، اليوم الأربعاء، وظهر ضمن الأكثر تداولا، للإشادة بدور الدولة فى حماية مواطنيها، وجلب الصيادين للوطن سالمين.



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ترند مصر

وغرد المدون أحمد سليم :"بعد الانتقام للمصريين في ليبيا، وإعادة المصريين من وهان الصينية، وعودة الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن، في عهد السيسي أصبح لشعب مصر درع و سيف يحميه"، وقال آخر: "مصر الجديدة فيها دولة بتهتم بـ32 صيادا، وبترجعهم، وبتستقبلهم بـ2 وزراء، بعد احتجازهم في اليمن.. وأحد الصيادين الذين كانوا محتجزين في اليمن يقول: عبد الفتاح السيسي عمره ما ينسى أهله أبدا".

فيما غرد مدون: "من الصين إلي اليمن حتي آخر بلاد الدنيا الباسبور المصري حماية .. بارك الله فيك يا السيسي قد حفظت الأمانة "، وقال آخر :"ارفع راسك فوق انت مصري، عودة المصريين من الصين، عودة 32 صياد مصري من اليمن ، القوة العسكرية الأولي اقليميا، جيش من أقوي 10 جيوش في العالم ده عصر القائد السيسي".



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وغرد أحد المدونين :" عودة المصريين المحتجزين باليمن اعتراف المنظمات الاقتصادية الدولية بقوة الجنيه المصري وانخفاض سعر الدولار، احتلال الجيش المصري المرتبة ٩من أقوي جيوش العالم متقدما علي تركيا وإيران وإسرائيل، دليل علي أن مصر تسلك طريق التقدم الصحيح بخطي ثابتة وعلي قوة وعظمة مصر".

فيما عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته وهو يتابع الجهود المكثفة لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا فى دولة اليمن.



الرئيس جاب ولادنا



هاشتاج الريس جاب ولادنا

وكتب الحساب الرسمي للرئيس السيسى علي "تويتر": "تابعت بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا فى دولة اليمن، حيث أسفرت تلك الجهود على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضى المصرية، فى إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل والخارج، وأتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".