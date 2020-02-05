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الرئيس التنفيذى لآي.إيه.جى: تأثير فيروس كورونا على طلب الطيران سيكون هامشيا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:38 م
الرئيس التنفيذى لآي.إيه.جى: تأثير فيروس كورونا على طلب الطيران سيكون هامشيا فيروس كورونا
رويترز

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قال الرئيس التنفيذي لإنترناشونال إيرلاينز جروب (آي.إيه.جي) إنه يعتقد أن التأثير الكلي لفيروس كورونا على الطلب على السفر الجوي عالميا سيكون هامشيا.

وقال ويلي والش أثناء حديثه بفعالية في مجال الطيران بالدوحة اليوم الأربعاء إن آي.إيه.جي، والتي تملك الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) وغيرها، لم تحدد تأثير الفيروس الجديد على الطلب بالنسبة لشركات الطيران التي تمتلكها باستثناء رحلات ملغاة إلى الصين.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، خلال حديثه بنفس الفعالية، إن الطيران بعد تفشي فيروس كورونا الجديد لا يزال بنفس أمان أي وسيلة نقل جماعي أخرى.

كما قال والش إن قطاع الطيران يتمتع "دون شك" بما يكفي من المتانة لامتصاص تراجع كبير في الاقتصاد الصيني.

وأوقفت شركات طيران عالمية أو زادت تقليص الرحلات المباشرة إلى المدن الصينية الرئيسية في ظل تنامي تحذيرات السفر وهبوط الطلب من الركاب بسبب تفش متنام لفيروس كورونا.


فيروس كورونا

الرئيس التنفيذي لإنترناشونال إيرلاينز

السفر الجوي عالميا

الدوحة

قطاع الطيران

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