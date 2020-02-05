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الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:06 ص
الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم تركيب الملصق الإلكترونى
كتب محمود عبد الراضي

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تمهيداً لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة ، أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الإلكترونى واستبدال اللوحات المعدنية
 
يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لكافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الإنضباط على الطرق .
 
وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين من مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى دون الحاجة للإنتظار لموعد الفحص وتجديد الترخيص . 
 
وشددت  الوزارة على المواطنين من مالكى السيارات والتى تحمل لوحات معدنية قديمة (أرقام فقط) بأهمية التوجه إلى إدارة المرور المختصة لإستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة (حروف وأرقام) وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية ، بورسعيد ، السويس ، جنوب سيناء، شمال سيناء ، البحر الأحمر، مرسى مطروح ، الوادى الجديد ، أسيوط ، أسوان ، بنى سويف ، القليوبية ، دمياط ، الأقصر ) .
 
يأتى ذلك تمهيداً لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية متكاملة على معظم الطرق السريعة من خلال منظومة النقل الذكى فى مرحلتها الأولى ، مما يتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة وتسهم فى ضبط المركبات المبلغ بسرقتها حال مرورها على إحدى نقاط المنظومة، وذلك من خلال ربط الملصق الإلكترونى مع مركز معلومات المرور إلكتروني.
 
تركيب الملصق الالكتروني (1)
تركيب الملصق الالكتروني (1)

تركيب الملصق الالكتروني (2)
تركيب الملصق الالكتروني (2)

تركيب الملصق الالكتروني (3)
تركيب الملصق الالكتروني (3)

تركيب الملصق الالكتروني (4)
تركيب الملصق الالكتروني (4)
 

المرور

الملصق الالكتروني

تركيب الملصق الالكتروني

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