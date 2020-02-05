سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة: مبادرة لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بحى الزمالك

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:46 م
الحكومة: مبادرة لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بحى الزمالك اجتماع مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير - سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الدراجات التشاركية، وذلك  فى جامعة الفيوم، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية.
 
 وأضافت وزيرة البيئة أن هذا المشروع يطبق لأول مرة فى جامعة مصرية، ويأتى فى إطار مشروع النقل المستدام الذى تنفذه وزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، وبدعم مادى لمشروع الدراجات من الحكومة الهولندية، وبمشاركة برنامج المنح الصغيرة، ونوهت الوزيرة إلى أن المشروع يشمل إنشاء مسارات الدراجات ورفع كفاءة الطرق والدراسات الهندسية للمسارات، وأيضا الدراسات الخاصة باستدامة المنظومة المالية لإدارة وتشغيل وصيانة هذا المشروع الرائد.
 
كما أوضحت وزيرة البيئة أن هذا المشروع له العديد من الفوائد من الناحية البيئية، والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه يرتكز على استخدام الدراجات بطريقة تشاركية لطلبة وطالبات وموظفي جامعة الفيوم بشكل يسمح لهم باستخدام الدراجات والتنقل بها من مكان لآخر داخل وخارج الجامعة، وهذا سيساهم فى تحقيق المنفعة البيئية وهى خفض استخدام وسائل النقل التقليدية المعتمدة على الوقود التقليدي، وبالتالى المساهمة في خفض نسب التلوث من خلال التقليل من انبعاث غازات الاحتباس الحراري والتي تعد من الأسباب الرئيسية في ظاهرة تغير المناخ، كما  يساهمالمشروع في تحسين جودة الهواء، وحل ومعالجة الكثافة المرورية التي تعاني منها العديد من المدن المصرية، فضلاً عن مساهمته فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع الدراجات التشاركية سيكون له تأثير إيجابي على كل من الصحة العامة واللياقة البدنية للشباب، ويأتى فى إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية لنشر ثقافة ركوب الدراجات لدى الشباب المصرى، كما أنه يسهم فى دعم تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية وخاصة التصدى لقضية تغير المناخ.
 
ونوهت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع ايضاً إلى ما تم الاعلان عنه بالأمس من إطلاق مبادرة لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام داخل حى الزمالك، وذلك بهدف الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام الضارة بالبيئة، فى إطار مبادرة "اتحضر للأخضر"، لنشر الوعى البيئى التى أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية والتى يدور موضوعها هذا الشهر حول إعادة الإستخدام- إعادة التدوير-تقليل الاستهلاك.
 
 
اجتماع مجلس الوزراء (1)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (2)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (3)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (4)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (5)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (6)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (7)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (8)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (9)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (10)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (11)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (12)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (13)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (14)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (15)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (16)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (17)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (18)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (19)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (20)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (21)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (22)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (23)
 

 

 


الاكياس الاحادية

الحكومة

مجلس الوزراء

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يشكر الجهات المساهمة في إعادة المصريين من الصين والصيادين من اليمن

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:29 م

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:26 ص

غدا.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:55 م

رئيس الوزراء يكلف بدراسة ملف المصانع المتعثرة فى ظل قرار الحكومة بإرجاء تحصيل التأمينات والضرائب المستحقة عليها.. ويستعرض مسودة قانون "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" والموقف التنفيذي لمشروع "2 كفاية"

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة