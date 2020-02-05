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بـ 209 ملايين جنيه..

الحكومة توافق على تعاقد الصحة لشراء عقار سيرزايم لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:12 م
الحكومة توافق على تعاقد الصحة لشراء عقار سيرزايم لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر اجتماع مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية الأجنبية؛ لشراء عقار سيرزايم لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر في حدود مبلغ 209 ملايين جنيه؛ وذلك من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية.
 
 
 
ووافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ أعمال تأهيل لبعض الترع بهندسة ري ببا، بمحافظة بنى سويف، للشركات التابعة للشركة القابضة للرى والصرف، بقيمة تقديرية 140 مليون جنيه.
 
 
 
و وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع كافة الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وترسية توريد الوجبات المدرسية من البسكويت عليها، في حدود الاعتمادات التي ترد من وزارة المالية للمحافظات، في الفصل الدراسي الثاني، من العام الدراسي 2019/2020، وفي ضوء آخر الأسعار التي يتم الوصول إليها.
 
 

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