الجيش السودانى: لقاء البرهان مع نتنياهو هدفه رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب

كتب سمير حسنى

قال ناطق باسم الجيش السودانى فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إن لقاء الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو فى أوغندا جرى بمعرفة رئيس الوزراء وعلمه، وأن من أهدافه رفع السودان من قائمة الارهاب، مضيفا: نتوقع أن يعود اللقاء بفوائد كبيرة على السودان، مشيرا إلى هناك محادثات تحضيرية سبقت اللقاء بثلاثة أشهر تمت مع رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير الخارجية الأمريكى.

وأضاف الناطق باسم وزارة الدفاع السودانية، نتوقع أن يلمس السودانيون نتائج التفاهمات مع نتنياهو قريبا، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن الوضع الاقتصادى للبلاد صعب ويحتاج لقرارات جريئة.

وشدد على أن كل العسكريين لا طموح لهم فى الحكم وإنما همهم الأول هو تسليم السلطة وفقا لما اتفق عليه فى الوثيقة الدستورية.

كان رئيس المجلس السيادى السودانى الفريق عبد الفتاح البرهان، أكد أمس الثلاثاء، عقده لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى أوغندا.

وقال البرهان فى بيان صحفى نشره المكتب الاعلامى للمجلس السيادى السودانى إن اللقاء يعد خطوة من موقع مسؤوليته بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطنى السودانى، وتحقيق المصالح العليا للشعب السودانى.



وأكد البرهان على أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، مؤكدا على موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال وسيستمر ثابتا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية .

كان مسؤول إسرائيلي كبير قد أكد الاثنين أن "إسرائيل والسودان اتفقا على بدء تطبيع العلاقات وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عبد الفتاح البرهان ، رئيس مجلس السيادة السوداني ، خلال زيارة لأوغندا."وأوضحت الوكالة الدولية أن المسؤول الإسرائيلى أضاف في بيان "يعتقد نتنياهو أن السودان بدأ يتحرك في اتجاه جديد وإيجابي.. عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يرغب في مساعدة بلده على المضي قدما في عملية تحديث من خلال إنهاء عزلته ووضعه على خريطة العالم".



من جهة أخرى، تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر مجلس السيادة السوداني، ، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا - في اتصال هاتفي أمس الأحد ، البرهان إلى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

ورحب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالدعوة، ووعد بتلبيتها في القريب العاجل.