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الجيش الجزائرى يدمر مخبأ للجماعات الإرهابية ويوقف مهربين

الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:00 ص
الجيش الجزائرى يدمر مخبأ للجماعات الإرهابية ويوقف مهربين الجيش الجزائرى - أرشيفية
وكالات

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دمرت قوات الجيش الجزائرى مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع ومعدات تفجير قرب مدينة بني ميلك بتيبازة، وافاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أمس، أن قواتها بكل من عين قزام وبرج باجي مختار اوقفت 10 مهربين وحجزت مركبتين رباعيتي، فيما ضبطت بندقيتي صيد ومسدس آلي بكل من المسيلة والشلف وتيزي وزو.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أحبطت قوات حرس السواحل الجزائرى محاولات هجرة غير شرعية لـ 94 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تيبازة والشلف ووهران وعين تموشنت ومستغانم ، وأوقفت 39 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان وعين أمناس وبشار.

كان 8 أشخاص، لقوا مصرعهم وأصيب 22 آخرون إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم ببلدية المشروحة في ولاية سوق أهراس الجزائرية، وقال مدير الصحة والسكان بولاية سوق أهراس، عبد الغني فريحة، في تصريحات متلفزة، اليوم الثلاثاء: "ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين الثلاثاء ببلدية المشروحة (سوق أهراس) منهم 8 قتلى و25 مصابا في حالة جد خطيرة".

وأضاف أن كل "الضحايا تم إجلاؤهم نحو المستشفى الجهوي لعاصمة الولاية"، موجها دعوة للمواطنين من أجل التبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الضحايا، وأوضح فريحة أنه تم، في وقت سابق، تحويل الضحايا إلى العيادة المتعددة الخدمات لبلدية المشروحة، وذلك بحسب قناة "النهار" الجزائرية.

وذكرت القناة أنه "بسبب خطورة الإصابات وصغر العيادة ونقص المختصين على وجه الخصوص تقرّر تحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بالمستشفى الجهوي"، وحسب ما أفاد به البيان، فإن العدد بلغ 8 قتلى و25 جريحا، حسب الحصيلة الأولية، مضيفا أن "الحماية المدنية سخرت 5 شاحنات و7 سيارات إسعاف و40 عون تدخل و15 ضابط".


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