"التموين": لن يتم إقصاء أى مواطن بسبب فاتورة المحمول.. والموضوع انتهى

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إنه يطمئن المواطنين بأنه إذا لم يسجل أحد من أصحاب البطاقات التموينية أرقامهم على الموقع الإلكترونى فلن يكون هناك أى رد فعل من الوزارة، مردفاً: "فيه ناس بتقول اللى مش هيسجل رقمه هنوقفله بطاقته ودا كلام عارى تماماً من الصحة".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامى رامى رضوان، أنه تم البدء فى تجربة منظومة جديدة فى 2018، وتم استقبال أرقام هواتفهم لاستخراج البطاقات الجديدة وبدل تالف وبدل فاقد، وهناك 2 مليون مواطن شاركوا فى ذلك، موضحاً أن بعض المواطنين يكونون تحت ضغط بمكاتب التموين، ويتم تسجيل الرقم بطريقة غير صحيحة، وعندما يفعّل المواطن بطاقته يجد الرقم غير سليم.

وأشار إلى أنه يتم تسجيل الرقم على الموقع الإلكترونى، حيث أنه لو احتاج صاحب البطاقة استخراج بدل تالف يتم التفعيل فوراً لأن الأرقام مسجلة، مضيفاً أنه إذا كان هناك شكوى لسوء الخدمة فى مكان محدد حول الخبز، يتم التواصل مع المواطنين للتحقق من ذلك.

وأكد مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أنه لن يتم إقصاء أى مواطن بسبب فاتورة المحمول، مردفاً:"الموضوع ده انتهى، وتم استبعاد الناس طبقاً لفواتير المحمول، الفترة اللى فاتت شيلنا الناس اللى فواتيرهم عالية مش محتاج أعرف رقم محمول الناس اللى بتستهلك".

و يواصل موقع دعم مصر https://www.tamwin.com.eg ، حاليا تلقى طلبات أصحاب البطاقات التموينية لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص، حيث يقوم صاحب البطاقة بالدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به أو رقم المحمول لأحد إفراد اسرتك المستفيدة من دعم البطاقة او تصحيح رقم المحمول في حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة ، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع قائلا: "كتابة رقم المحمول لمصلحة صاحب البطاقة وللحفاظ على الدعم المخصص لأفراد أسرته المقيدين على البطاقات".