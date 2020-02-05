التلفزيون الرسمى: الجزائر تعين رئيسا جديدا لسوناطراك

رويترز

قال التلفزيون الجزائرى إن الرئيس عبد المجيد تبون عين اليوم الأربعاء توفيق حكار رئيسا جديدا لشركة الطاقة الوطنية سوناطراك، وسيحل حكار، وهو مسؤول تنفيذى كبير فى سوناطراك، محل كمال الدين شيخى الذى تولى رئاسة الشركة قبل أشهر قليلة.

وقالت شركة سوناطراك الجزائرية ، إنها رفعت سعر بيع مزيج خامها الصحراوي للتحميل في ديسمبر 2019 بعلاوة 1.20 دولار للبرميل فوق برنت المؤرخ.

ويأتي ذلك بالمقارنة مع سعر نوفمبر البالغ 75 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ.

وأفاد تلفزيون حكومى، أن الجزائر عينت بن عبد الرحمن أيمن، محافظا جديدا للبنك المركزى وشيخى كمال الدين رئيسا جديدا لشركة الطاقة الحكومية سوناطراك.

تأتى التعيينات فى اليوم نفسه الذى وافق فيه المجلس الشعبى الوطنى (مجلس النواب) بالبرلمان على قانون جديد للطاقة يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.