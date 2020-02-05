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"التعليم" تحذر المدارس من ربط تسليم كتب الفصل الثانى بالمصروفات

الأربعاء، 05 فبراير 2020 06:00 ص
"التعليم" تحذر المدارس من ربط تسليم كتب الفصل الثانى بالمصروفات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إن الوزارة تتابع تسليم المدارس كتب ومقررات الفصل الدراسى الثانى، فى إطار استعدادات الوزارة والمدارس والإدارات التعليمية لاستقبال الفصل الدراسى الثانى، والذى ينطلق الأسبوع المقبل 8 فبراير الجارى، مشددة على عدم ربط تسليم الطلاب للكتب بالمصروفات الدراسية أو باقى الأقساط المتبقية على الطلاب.

وأوضحت المصادر، إن المديريات التعليمية تسلمت مناهج وكتب الفصل الدراسى الثانى، موضحة أن المطابع انتهت من طباعة الكميات المطلوبة والأعداد ومعظمها وصلت لمخازن المديريات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن تأجيل الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2020/2019، وأنه لا نيه لتأجيل الدراسة للفصل الدراسى الثانى، وأن الدراسة فى موعدها الذى تم الإعلان عنه فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2019/2020 يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.

وأوضحت الوزارة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وتهيب الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمى للوزارة.

وكان طلاب مرحلة التعليم قبل الجامعى دخلوا 25 يناير الماضى، فى أول يوم بإجازة نصف العام الدراسى وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، ليعود الطلاب إلى الدراسة بالفصل الدراسى الثانى 8 فبراير، على أن يتخلل الإجازة تصحيح نتائج امتحانات الترم الأول، وإعلان هذه النتائج لطلاب الثانوى العام والشهادات الإعدادية وصفوف النقل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، تستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعان فقط لتنتهى مدتها الخميس 6 فبراير المقبل، وتعود الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى يوم 8 فبراير، وتنطلق الدراسى فى مرحلة رياض الأطفال خلال الترم الثانى من يوم 8 وحتى 28 مايو المقبل، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى تنطلق 8 فبراير 2020 حتى 4 يونيو 2020.


التربية والتعليم

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