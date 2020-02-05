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التعليم العالى: تنظيم ملتقى رياضى للطلاب الوافدين دعما لقوة مصر الناعمة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:03 م
التعليم العالى: تنظيم ملتقى رياضى للطلاب الوافدين دعما لقوة مصر الناعمة الطلاب الوافدين فى مصر
كتب محمد صبحى

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتورة ماجدة هجرس، القائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بشأن توصيات الملتقى الرياضى الأول للطلاب الوافدين، الذى نظمته الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة بالتعاون مع جامعة قناة السويس، والاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن فعاليات الملتقى انتهت إلى عدة توصيات، وهى: زيادة التعاون والتكامل بين إدارة الوافدين وإدارة رعاية الشباب بالجامعات المصرية، وتبادل الخبرات بين إدارات الوافدين بالجامعات المصرية، ودعوة الجامعات الخاصة للمشاركة مع الجامعات الحكومية، وعقد الملتقى بشكل سنوى فى الجامعات، وتبادل اللقاءات الودية بين الجامعات استعداداً للأحداث الرياضية القادمة، والاهتمام بتنمية الجانب الرياضى للطلاب الوافدين ضمن تطوير منظمة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات، وضرورة تعريف الطلاب الوافدين بالمشروعات القومية التى تتم على أرض مصر، لنقل صورة حية للتنمية والتطور بجمهورية مصر العربية.

من جانبها، أشادت الدكتورة ماجدة هجرس بمشاركة الوفود وفرق التنظيم المختلفة فى الملتقى، مشيرة إلى أن الحفل شهد توزيع الميداليات والكؤوس على الفائزين، وتم إعلان الترتيب العام، الذى شهد حصول وفد جامعة القاهرة على المركز الأول والدرع العام للملتقى.

كما وجهت الدكتورة رشا كمال، الشكر لجامعة قناة السويس على تنظيم الحدث بالتعاون مع الإدارة المركزية وما قدموه من تنظيم وضيافة لكافة الوفود، كما وجهت الشكر لكل منسقى ومسئولى ومديرى إدارات رعاية الطلاب الوافدين بالجامعات وتكاتفهم معًا ومع رعاية الشباب بالجامعات لتحقيق هذا النجاح، مشيدة بالروح التى تسود بين الوفود بمختلف جنسياتها، مشيرة إلى أن تنظيم مصر مثل تلك الفعاليات يرسخ أن مصر أرض الأمن والأمان، وأنها حاضنة لهم جميعًا.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار اﻹعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، أن الاهتمام بالأنشطة والفعاليات والزيارات الميدانية للطلاب الوافدين للمشروعات القومية، يأتى فى إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة واﻷهلية، فى إطار دعم قوة مصر الناعمة والحفاظ على المكانة الدولية والإقليمية لجمهورية مصر العربية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.

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