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التضامن تعقد ندوات توعوية عن فيروس الكورونا بمراكز استضافة المرأة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 09:44 م
التضامن تعقد ندوات توعوية عن فيروس الكورونا بمراكز استضافة المرأة ندوات توعوية عن فيروس الكورونا بمراكز استضافة المرأة
كتب مدحت وهبة

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أعلنت  وزارة التضامن الاجتماعي عقد أول ندوة إعلامية للتعريف بمشروع استضافة وتوجيه المرأة بالفيوم أهدافه وفلسفته وشروط القبول وكذلك التوعية بمرض فيروس الكورونا الأعراض وطرق الوقاية والمحاذير التي يجب اتخاذها عند حدوث المرض لكل الفئات ، وذلك بمقر الجمعية المصرية لحماية الأطفال لعدد 40 من الفئات المختلفة من مسنين ومسنات وربات بيوت والمترددات على مشروع خدمة المرأة العاملة ،تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى .

حاضر في الندوة مدير إدارة صحة البيئة بالقسم الوقائي بمديرية الصحة بالفيوم ومدير إدارة شئون المرأة و مديرة المركز، وخلال الندوة تم الرد على الأسئلة والاستفسارات وتم توزيع بروشورات إرشادية خاصة بالمركز

وتجدر الإشارة بأن عدد مراكز استضافة المرأة يبلغ 8 مراكز في محافظات القاهرة و الجيزة و القليوبية والدقهلية و الاسكندرية والمنيا و بني سويف و الفيوم ، وتقوم المراكز بتقديم خدمات للسيدات المعنفات سواء بالإقامة او التردد لأخذ مشورة قانونية أو اجتماعية أو نفسية أو الحصول علي خدمات تمكين اقتصادي أو توعية أو مساعدات مادية أو معنوية و عقد جلسات صلح مع أهل السيدة المعنفة سواء كان زوج او اب ، كما تقوم المراكز بمساعدة السيدة المعنفة باستخراج الأوراق الثبوتية إن لم تكن بحوزتها.

وفي سياق متصل تم عقد اللقاء الرابع لفريق عمل مراكز خدمة المرأة العاملة وهى إحدى مشروعات الوزارة لبيع المنتجات الغذائية للتيسير علي المرأة العاملة، وذلك اللقاء يخص محافظات "الجيزة -شمال سيناء-الوادي الجديد"  وقد عقد بمقر المؤسسة القومية بالعجوزة، و من أجل تفعيل وتنشيط مراكز خدمة المرأة العاملة و رفع قدرات ومهارات العاملين ، تم شرح الدورة المستندية والدفترية للمشروع والتعريف بالسجلات المالية والفنية وعرض المشكلات والصعوبات التي تواجه فريق العمل بالمشروع ومناقشتها والإجراءات التي تتم لمواجهتها وجدير بالذكر أن عدد المراكز بلغ 40 مركز بعدد 43 وحدة لعدد 23 محافظة

 

 


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