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"البرتقال الدامى".. تفاصيل شروع خفير بقتل شقيقين بسلاح نارى فى القليوبية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:34 ص
"البرتقال الدامى".. تفاصيل شروع خفير بقتل شقيقين بسلاح نارى فى القليوبية سلاح نارى - صورة أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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"مكنش أقصد أصيبهم بفرد الخرطوش الذى كان بحوزتى، فأنا أعمل خفير خصوصى على مزرعة موالح بإحدى قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وكان كل هدفى حماية شغلى".. بهذه الاعترافات بدأ "ف.م.م، 30 سنة" خفير خصوصى بالقليوبية اعترافاته فى تحقيقات البحث الجنائى.

وأضاف المتهم خلال تحقيقات البحث الجنائى: "أعمل حارس على حديقة موالح، ولحظت وجود اثنين أمام الحديقة، وكان معهما برتقال وعندما قمت بالحديث معهما عند سبب تواجدهما احتد الحديث بيننا، حيث إنهما كانا يسرقان برتقالا من الحديقة، وعندما واجهتهما بعد ما اشتد الحديث معهما قاما بالصياح على نهرى والمشاجرة معى، ولم أعى بنفسى إلا وأنا أطلق عليهما النار من سلاحى، لأننى لازم أحمى أكل عيشى".

ومن ناحيتها أمرت النيابة العامة بشبين القناطر بحبس المتهم والتحفظ على السلاح النارى والاستعلام عن حالة المصابين لاستجوابهم عن الواقعة.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث تبلغ مركز شرطة شبين القناطر، بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصابان بناحية كفر الدير بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من "س.ن. 30 سنة" مزارع مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى وشقيقه "ت.س، 32سنة"، مزارع مصاب برش خرطوش بالقدم اليسرى، و"ف م م 30سنة" خفير خصوصى بمزرعة موالح الكائنة بذات الناحية ومقيمين كفر الدير بدائرة المركز، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفان على أثر قيام الثالث باتهام الطرف الأول بسرقة كمية من ثمار البرتقال الخاص بالمزرعة حراسته تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الثالث بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته.

بسؤال المصابين رددا ذات المضمون، واتهما الطرف الثانى بإحداث إصابتهما، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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