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البابا تواضروس لكهنة المعادى: الأبوة تحولك من أفندى إلى "أبونا" باسم جديد

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:06 م
البابا تواضروس لكهنة المعادى: الأبوة تحولك من أفندى إلى "أبونا" باسم جديد البابا تواضروس خلال السيمنار
كتبت سارة علام

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اعتبر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن قضية "الأبوة الروحية" ميزة تنفرد بها الكنيسة القبطية، مضيفًا: الأبوة في عمل الكهنة تحولك من "فلان أفندي" إلى "أبونا" باسم جديد وشكل جديد.

وأضاف البابا تواضروس في سيمنار عقد بدير الأنبا بيشوي بوادي، بحضور الانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وأسقف المعادي: الأبوة تسمى كنز الفضائل.

وقسم البابا تواضروس كلمة أبوة إلى أربعة حروف: حرف (أ): يعني الأمانة المطلقة نجدها في الآية التي جاءت في الإصحاح الثاني من سفر الرؤيا “كُنْ أَمِينًا إِلَى الْمَوْتِ فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ“ (رؤ ٢ : ١٠) وهذه الآية نصفها الأول على الأرض والنصف الثاني في السماء، آية أرضية سماوية.

حرف (ب): تعني البذل، وفي المعنى الروحي الكامل أن يتخلى الواحد ويبذل نفسه من أجل الآخر وذلك الذي عبر عنه معلمنا بولس الرسول: “مِنْ أَجْلِكَ نُمَاتُ كُلَّ النَّهَارِ“ (رو ٨ : ٣٦). القديس يوحنا ذهبى الفم قال:“الشهيد يموت مرة واحدة من أجل سيده لكن الراعي يموت كل يوم من أجل رعيته“.

 

حرف (و): يعني الوقار، الوقار في الحياة الإنسانية يعني أن يكون الإنسان ذو وقار كالملائكة والقديسين الذين نقول عنهم أنهم متسربلين، فأنت متسربل بالوقار زي الثوب الطويل. وقار الكهنوت، أنت أيها الأب الكاهن لا تعمل عمل بشرى إنما إلهي أو سماوي القس فلان (برسفيتيروس) تعني مصلي أنت مصلي وظيفتك مصلي الكاهن عمله التواصل مع الله هذا وقار الكهنوت.

حرف (هـ): يعني الهيبة، يرى فيك الآخرون صورة القديسين نحن نرى حين يدخل.

شخص ليأخذ بركة الأيقونة مع أنها مجرد رسم إبداعى وليس تصويرى لكن يظهر فيها هيبة القديسين.

وتساءل البابا تواضروس من هم الآباء: كلكم آباء بالجسد والأبوة تكبر يوم بعد يوم، ولا تنسى أن أولادك الذين يكبرون أمام عينيك يصيرون كأنهم أصدقاء. كان شخص يتكلم عن أبوه فقال: إنني أرى أعظم من أبي ولكن ليس هذا إلا لسبب انه يحملني فوق كتفيه أنا أعلى منه فأنا أشوف أكثر منه ولكن سبب ذلك أنه يحملني على كتفيه.

وقدم البابا تواضروس عدة نصائح للآباء الكهنة قائلا: أن يكون وقتك موزعًا بطريقة صحيحة، فمثلًا متابعة الإنترنت ومشاهدة التليفزيون لأوقات طويلة ليس لها مكان في حياة الكاهن ، لابد أن تقدم حبا للرعية من وقتك لإظهار اهتمامك بكل أحد، الرعاية تتطلب وقتًا والصداقة تتطلب وقتًا والأسرة تتطلب و قتًا.

واستكمل البابا: أن تسمع للآخر فهذا شىء في غاية الأهمية "يمكن لما تسمعه يقول لك :" معنديش مشكلة" مضيفا: الناس في العالم يتكلمون ولكن لا يسمعهم أحد و هو ما يُرينا أهمية الاعتراف، فهناك علم وعلاج بالكلام، مجرد أن تسمعه يرتاح من اتعابه.من أهم المقومات في حياة الكاهن وقت التأمل والصلاة - إنفرد بذاتك - تعرف على الأبدية الله دائما جديد و يولد دائما .

فيما يبدأ الأقباط الأرثوذكس الاثنين المقبل التاسع من فبراير الجاري، الصوم المعروف بصوم يونان، ولهذا الصوم قصة ذكرها الكتاب المقدس وطقوس خاصة تفسر معناه ، وصوم يونان هو الصوم الذى يسبق الصوم الكبير بخمسة عشر يومًا، ويعرف فطر صوم يونان بفصح يونان، وهو مصطلح كنسى فريد لا يستخدم إلا بالنسبة لعيد القيامة المجيد، الذى يطلق عليه أيضا «عيد الفصح».

 


البابا تواضروس

البابا و كهنة المعادي

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