سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:18 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

افتتاح أول فرع للشركة المصرية لترويج الصادرات المصرية بأفريقيا فى كينيا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:12 م
افتتاح أول فرع للشركة المصرية لترويج الصادرات المصرية بأفريقيا فى كينيا افتتاح شركة ترويج الصادرات المصرية بأفريقيا
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية، أول فرع للشركة المصرية التى تم تدشينها للترويج للصادرات المصرية فى أفريقيا، وتم تدشين أول فرع لها فى نيروبى بكنيا بحصور السفير المصري فى كينيا و الملحق التجاري، وممثلي وزير التجارة الكيني، ومجموعة من مديري الشركات العاملة في مجال الصناعات الطبية و الأغذية و التجارة العامة.

 

وفى مارس 2017 أعلن الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إنشاء شركة تجارية تحمل اسم "إيجى كوب" برأسمال 2 مليون جنيه تضم 26 مصنع دواء وأدوات تجميل ومستلزمات طبية، لتكون قاعدة انطلاق للمنتجات الدوائية فى افريقيا، فى إطار خطة الانتشار بالصادرات المصرية من الأدوية والمستحضرات الطبية فى القارة السمراء.

 

وكشف جورج، فى بيان له اليوم، أن استراتيجية استهداف السوق الأفريقي تركز على عمل دراسات حول احتياجات كل دولة على حدى وتحديد ما يتناسب معاها من المنتجات التى يتم تصديرها، من خلال إقامة مكتب علمى يضم عدة مكاتب مجمعة للشركات المصدرة سواء الكبيرة أو متوسطة وصغيرة الحجم بتكلفة بسيطة، وسيقوم مندوبى المكاتب بعمل متابعة لتسجيل المستحضرات، فضلا عن إقامة دعاية تسويقية وطبية للمنتجات فى الدول التى نصدر لها.

 

وفى هذا الإطار، كشف عمرو عبد اللطيف العضو المنتدب لـ "EGYCOPP"، أنه من المقرر تدشين فرعين للشركة فى زامبيا والمغرب خلال الربع الأول من العام الجارى، على أن يرتفع عدد فروع إيجى كوب إلى 12 فرع فى قارة أفريقيا للوصول إلى كافة الأسواق.

 

وأضاف فى تصريحات له اليوم، أن إيجى كوب تهدف إلى التنسيق بين المراكز اللوجستية فى مصر، وفروع ايجى كوب فى كافة الدول الأفريقية، من أجل توفير البضاعة الحاضرة للمستوردين، بهدف مضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.

 

وأشار إلى أن ضمن الأهداف هو أن تكون إيجى كوب الضامن لتحصيل المستورد لأمواله بعد توريد البضائع للأسواق الأفريقية، خاصة فى ظل تعرض بعض المصدرين لصعوبات فى تحصيل مقابل الصفقات التصديرية، ولعدم وجود فروع للبنوك لدى بعض الدول الأفريقية للمساهمة فى تسهيل عملية التحصيل.

 

وأكد أن الفترة القادمة سيتم توفير مكاتب بفروع إيجى كوب فى الدول الأفريقية التى تعمل بها، يمكن للشركات المصدرة الاعتماد عليها فى عقد اللقاءات والاجتماعات والصفقات التصديرية، على أن يجرى تنسيق على مستوى عالى مع كافة المكاتب التجارية

 

 


المجالس التصديرية

صادرات مصر

تصديري الادوية

المستحضرات الطبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد هدف الحدود.. محمود علاء الهداف التاريخي لمدافعي الزمالك في الدوري

بعد هدف الحدود.. محمود علاء الهداف التاريخي لمدافعي الزمالك في الدوري

اليوم السابع: من الصين إلى اليمن.. أبناء مصر أولا

اليوم السابع: من الصين إلى اليمن.. أبناء مصر أولا

قرعة ربع نهائي الكونفدرالية.. تعرف على جميع المواجهات ومواعيد نصف النهائي

قرعة ربع نهائي الكونفدرالية.. تعرف على جميع المواجهات ومواعيد نصف النهائي

سفارة إسرائيل: لا نساهم فى بناء سد النهضة الإثيوبى بأى شكل وندعم المفاوضات

سفارة إسرائيل: لا نساهم فى بناء سد النهضة الإثيوبى بأى شكل وندعم المفاوضات

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة