افتتاح أول فرع للشركة المصرية لترويج الصادرات المصرية بأفريقيا فى كينيا

كتبت سماح لبيب

افتتح الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية، أول فرع للشركة المصرية التى تم تدشينها للترويج للصادرات المصرية فى أفريقيا، وتم تدشين أول فرع لها فى نيروبى بكنيا بحصور السفير المصري فى كينيا و الملحق التجاري، وممثلي وزير التجارة الكيني، ومجموعة من مديري الشركات العاملة في مجال الصناعات الطبية و الأغذية و التجارة العامة.

وفى مارس 2017 أعلن الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إنشاء شركة تجارية تحمل اسم "إيجى كوب" برأسمال 2 مليون جنيه تضم 26 مصنع دواء وأدوات تجميل ومستلزمات طبية، لتكون قاعدة انطلاق للمنتجات الدوائية فى افريقيا، فى إطار خطة الانتشار بالصادرات المصرية من الأدوية والمستحضرات الطبية فى القارة السمراء.

وكشف جورج، فى بيان له اليوم، أن استراتيجية استهداف السوق الأفريقي تركز على عمل دراسات حول احتياجات كل دولة على حدى وتحديد ما يتناسب معاها من المنتجات التى يتم تصديرها، من خلال إقامة مكتب علمى يضم عدة مكاتب مجمعة للشركات المصدرة سواء الكبيرة أو متوسطة وصغيرة الحجم بتكلفة بسيطة، وسيقوم مندوبى المكاتب بعمل متابعة لتسجيل المستحضرات، فضلا عن إقامة دعاية تسويقية وطبية للمنتجات فى الدول التى نصدر لها.

وفى هذا الإطار، كشف عمرو عبد اللطيف العضو المنتدب لـ "EGYCOPP"، أنه من المقرر تدشين فرعين للشركة فى زامبيا والمغرب خلال الربع الأول من العام الجارى، على أن يرتفع عدد فروع إيجى كوب إلى 12 فرع فى قارة أفريقيا للوصول إلى كافة الأسواق.

وأضاف فى تصريحات له اليوم، أن إيجى كوب تهدف إلى التنسيق بين المراكز اللوجستية فى مصر، وفروع ايجى كوب فى كافة الدول الأفريقية، من أجل توفير البضاعة الحاضرة للمستوردين، بهدف مضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن ضمن الأهداف هو أن تكون إيجى كوب الضامن لتحصيل المستورد لأمواله بعد توريد البضائع للأسواق الأفريقية، خاصة فى ظل تعرض بعض المصدرين لصعوبات فى تحصيل مقابل الصفقات التصديرية، ولعدم وجود فروع للبنوك لدى بعض الدول الأفريقية للمساهمة فى تسهيل عملية التحصيل.

وأكد أن الفترة القادمة سيتم توفير مكاتب بفروع إيجى كوب فى الدول الأفريقية التى تعمل بها، يمكن للشركات المصدرة الاعتماد عليها فى عقد اللقاءات والاجتماعات والصفقات التصديرية، على أن يجرى تنسيق على مستوى عالى مع كافة المكاتب التجارية