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اطمن على نفسك.. أشعة الميلوجرام لتشخيص أمراض النخاع الشوكى

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:00 م
اطمن على نفسك.. أشعة الميلوجرام لتشخيص أمراض النخاع الشوكى اشعة النخاع الشوكى
كتبت فاطمة خليل

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الميلوجرام هو أشعة لتصوير النخاع الشوكي لاكتشاف الأمراض التى تصيبه،  وقد يستخدم هذا التصوير الأشعة السينية أو التصوير المقطعي المحوسب (CT) للبحث عن مشاكل في القناة الشوكية، حيث يمكن أن تحدث مشاكل في الحبل الشوكي وجذور الأعصاب والأنسجة الأخرى، هذا الاختبار يسمى أيضاً تصوير النخاع الشوكي، وفقاً لموقع"  UMRC".

ولعمل الأشعة السينية يتم حقن صبغة التباين في العمود الفقري التي تسمح لأخصائي الأشعة برؤية الحبل الشوكي وغيرها من الهياكل القريبة بشكل أكثر وضوحًا من الأشعة السينية القياسية للعمود الفقري.

اشعة النخاع الشوكي
اشعة النخاع الشوكي

ويمكن لأخصائي الأشعة أيضًا استخدام الأشعة المقطعية عند إجراء تصوير النخاع الشوكي، ويعد التصوير المقطعي المحوسب بمثابة اختبار تصوير يستخدم الأشعة السينية وجهاز كمبيوتر لعمل صور مفصلة للجسم، ويُظهر التصوير المقطعي صورًا مفصلة عن القناة الشوكية تظهر الأشعة المقطعية تفاصيل أكثر من الأشعة السينية القياسية.

لماذا يطلب طبيبك اشعة النخاع الشوكي؟
 

يمكن إجراء تصوير النخاع الشوكي لتقييم الحبل الشوكي أو غيرها من الهياكل لفحص تغييرات أو تشوهات.

 يمكن استخدامه عندما لا يقدم نوع آخر من الاختبارات، مثل الأشعة السينية القياسية، إجابات واضحة حول سبب مشاكل الظهر أو العمود الفقري.

 يمكن استخدام النخاع الشوكي لتقييم العديد من الأمراض ، بما في ذلك:

-مرض الديسك، ويحدث نتيجة الأقراص التي تنتفخ وتضغط على الأعصاب أو الحبل الشوكي.

-أورام الحبل الشوكي.

-عدوى أو التهاب الأنسجة حول الحبل الشوكي.

-تضيق العمود الفقري، يحدث بسبب انهيار وتورم العظام والأنسجة حول الحبل الشوكي، هذا الانهيار يجعل القناة الشوكية ضيقة.

-الأورام.

-الخراجات، وهى غير حميدة قد تمتلئ بالسوائل أو المواد الصلبة.

-تمزيق أو إصابة جذور الأعصاب الشوكية.

-التهاب العنكبوتية، وهو التهاب الغشاء الحساس الذي يغطي جذور الأعصاب في العمود الفقري السفلي.

اشعة الميلوجرام
اشعة الميلوجرام

 


اشعة النخاع الشوكي

اشعة الحبل الشوكى

تشخيص امراض النخاع الشوكى

امراض العمود الفقرى

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