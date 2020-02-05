استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل

كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد فتى فلسطينى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة باب الزاوية وسط الخليل بالضفة الغربية، وذكرت الوزراة - فى بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن الفتى محمد الحداد (17 عاما) استشهد عقب إصابته برصاصة اخترقت قلبه خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل.

أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط الإثنين الماضي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، وسط مدينة الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية،وفا، أن شابين نقلا إلى مستشفيات الخليل عقب إصابتهما بالرصاص المطاطي، خلال مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية.

في السياق، اعتدى مستوطنو "رمات يشاي" المقامة على أراضي الفلسطينيين في حي "تل الرميدة"، وسط مدينة الخليل، على عائلة تقيم في الحي بالضرب وأصابوا طفلتين من أفرادها.. فيما قامت قوات الاحتلال التي تواجدت في المكان بحماية المستوطنين، ومنعت المواطنين من الدفاع عن أنفسهم أو الخروج من منزلهم.